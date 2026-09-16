У Києві помітили рідкісні заряджені седани Audi з потужними V8 (фото)

Одразу два заряджених Audi S8 сфотографували в центрі Києва. Спортивні седани оснащені 4,0-літровим V8 твін-турбо на 571 к. с.

Седан Audi S8 — рідкість в Україні, адже модель не надто масова і доволі дорога: новою вона коштувала від 150 000 євро. Фото автомобілів опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi S8 оснащені 571-сильним V8 твін-турбо Фото: Topcars UA

Такий Audi S8 D5.2 випускали з 2022 року й недавно зняли з виробництва. Авто оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 571 к. с. та 800 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Салон Audi S8 оздоблений шкірою і алюмінієм Фото: Audi

В арсеналі авто — повний привід зі спортивним заднім диференціалом, керовані задні колеса та пневмопідвіска. В якості опції навіть пропонували карбоново-керамічні гальма.

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Примітно, що заряджений варіант не дуже відрізняється від стандартного седана Audi A8. Його видають особлива решітка радіатора, інакші бампери та обвіс. Також видно 20-дюймові диски та чотири вихлопні труби. Конкретно ці авто мають ще й опційний пакет Black Optics Package з чорним декором.

Audi S8 отримав спортивні сидіння Фото: Audi

У салоні Audi S8 встановлені спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використані шкіра й алюміній. На передній панелі встановлено три екрани.

До речі, нещодавно в Києві помітили суперкар Audi на "бляхах" із двигуном Lamborghini.

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