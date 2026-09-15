Новые гибридные кроссоверы Volvo способны проехать до 200 км без единой капли бензина (видео)

Кроссоверы Volvo XC60 и XC90 вновь подверглись модернизации. Основное внимание уделили плагин-гибридным версиям, которые теперь могут преодолевать до 200 км на электротяге.

Новые Volvo XC60 и XC90 поступят в производство к концу осени. Подробности об обновленных моделях были опубликованы на сайте шведского автопроизводителя.

Пожалуй, самым важным нововведением является очень емкая батарея емкостью 41,2 кВт·ч для подключаемых гибридных версий кроссоверов. Новый Volvo XC90 теперь способен проехать 160 км в электрическом режиме, а XC60 — даже 200 км. Для европейского рынка это на данный момент рекорд. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1238 км у Volvo XC60 и 1094 км — у XC90.

Volvo XC60 претерпел изменения в экстерьере Фото: Volvo

Сами плагин-гибридные установки, как и прежде, состоят из 2,0-литрового бензинового турбодвигателя и электродвигателя. Новый Volvo XC60 доступен в 351-сильном исполнении Т6 и 455-сильном Т8, а вот плагин-гибрид XC90 будет выпускаться только в версии Т8.

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Плагин-гибрид Volvo XC60 способен преодолеть 200 км на электротяге Фото: Volvo

455-сильный кроссовер Volvo XC90 разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с, а XC60 — за 4,8 с. Комбинированный расход топлива — 1–1,6 л на 100 км. Стоит отметить, что 2,0-литровый 250-сильный вариант с "мягкой" гибридной установкой останется в линейке.

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Новый Volvo XC90 практически не изменился ни снаружи, ни внутри, ведь в прошлый раз его модернизировали более основательно, а вот его младшего брата обновили. Кроссовер Volvo XC60 получил новые матричные фары, задние фонари, бамперы, а также капот, передние крылья и дверь багажника.

В салоне Volvo XC60 установили новый сенсорный экран Фото: Volvo

В салоне Volvo XC60 2027 года установили современный 11,2-дюймовый тачскрин с новой мультимедийной системой, а также обновили приборную панель и дверные панели. Улучшили и внутреннюю отделку.

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