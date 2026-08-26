Новые Volvo научились распознавать животных и велосипедистов и предупреждать другие авто

Электромобили Volvo способны предупреждать водителя о препятствиях на дороге ещё до того, как он их увидит, а также передавать эту информацию другим автомобилям.

Усовершенствованную технологию предупреждения об объектах на дороге уже начали внедрять в моделях Volvo. В частности, она уже доступна в электромобилях Volvo ES90, EX60 и EX90 в рамках последнего обновления программного обеспечения. Об этом заявила руководитель Центра безопасности Volvo Cars Аса Гаглунд британскому изданию Autocar.

Первыми обновленную систему оповещения об опасностях получили электромобили Volvo Фото: Volvo

Автомобиль использует камеры и датчики для обнаружения на дороге пешеходов, велосипедистов или крупных животных, таких как овцы или олени. Водитель получает уведомления о препятствиях и опасностях. Кроме того, Volvo ранее научили информировать о гололеде, дорожных работах или ДТП впереди.

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Однако на этом они не остановились, ведь новые Volvo способны передавать эту информацию в облачное хранилище, созданное в рамках европейской программы DFRS (Данные для безопасности дорожного движения). После этого предупреждение получат и водители других автомобилей (как Volvo, так и других марок), подключенных к этому хранилищу, если они находятся поблизости.

Аса Гаглунд подчеркнула, что система сигнализирует только об объектах, которые действительно могут представлять опасность, чтобы не перегружать водителей лишней информацией.

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