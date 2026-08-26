Нові Volvo навчилися розпізнавати звірів і велосипедистів та повідомляти інші авто

Електромобілі Volvo здатні попереджати водія про перешкоди на дорозі ще до того, як він їх побачить, а також передавати цю інформацію іншим автомобілям.

Удосконалену технологію попередження про об'єкти на дорозі вже почали впроваджувати на моделях Volvo. Зокрема, її вже отримали електромобілі Volvo ES90, EX60 та EX90 в останньому оновленні програмного забезпечення. Про це заявила керівниця Центру безпеки Volvo Cars Аса Гаглунд британському виданню Autocar.

Першими оновлену систему інформування про небезпеки отримали електрокари Volvo Фото: Volvo

Автомобіль використовує камери та сенсори для виявлення на дорозі пішоходів, велосипедистів чи великих тварин на кшталт овець або оленів. Водій отримує сповіщення про перешкоди і небезпеки. Крім того, Volvo раніше навчили інформувати про ожеледь, дорожні роботи чи ДТП попереду.

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Однак цим не обмежилися, адже нові Volvo здатні передавати цю інформацію у хмарне сховище, створене в рамках європейської програми DFRS (Дані для безпеки дорожнього руху). Після цього попередження отримають і водії інших автомобілів (як Volvo, так і інших марок), підключених до цього сховища, якщо вони перебувають поблизу.

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Аса Гаглунд наголосила, що система сигналізує лише про об'єкти, які дійсно можуть становити небезпеку, аби не перевантажувати водіїв зайвою інформацією.

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