Без конкретики, але з натяком: Volvo готує електричний універсал EX50

Компанія Volvo Cars подала заявку на реєстрацію назви EX50 у Європі.

Заявку на реєстрацію товарного знака було подано до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу, і вона стосується автомобілів та електромобілів. Це підігріло чутки про те, що шведський виробник готує новий електричний позашляховик на заміну нинішньому EX40, який виробляється на заводі Volvo в Генті, повідомляє newmobility.news.

Volvo поки що офіційно не підтвердила, що EX50 надійде у серійне виробництво, а виробники часто реєструють назви для захисту майбутніх моделей. Проте ця назва відповідає чинній системі найменування Volvo, в якій EX позначає повністю електричні позашляховики.

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Неназвану електричну модель Volvo наступного покоління планують виробляти на новому заводі компанії в Кошице (Словаччина). Якщо виробництво EX50 дійсно переїде з Гента до Кошице, це, за словами аналітиків ринку, може мати серйозні наслідки для обсягів виробництва бельгійського заводу та його довгострокової ролі в європейській виробничій мережі Volvo.

Заміна застарілого EX40

Якщо Volvo запустить у виробництво EX50, то ця модель замінить EX40. Остання спочатку була електричною версією XC40, випущеною у 2017 році, і раніше продавалася як XC40 Recharge, перш ніж була перейменована на EX40 у 2024-му.

До 2027 або 2028 року базова архітектура матиме приблизно десятирічну історію. Тому, якщо Volvo хоче залишатися конкурентоспроможною в одному з найважливіших сегментів електромобілів у Європі, знадобиться абсолютно нова модель.

Модельні ряди XC40 та EX40 також мають вирішальне комерційне значення. У 2024 році Volvo продала майже 174 000 автомобілів по всьому світу, що зробило EX50 другою за популярністю лінійкою моделей компанії після XC60. Успішна заміна цієї моделі матиме вирішальне значення як для обсягів продажів, так і для прибутковості.

Volvo EX40 — огляд автомобіля

Незважаючи на повідомлення, які пов’язують назву EX50 із двома іншими електричними моделями, що знаходяться на стадії розробки, вважається, що це седан та універсал, можливо, під назвами ES60 та EV60. Позначення EX50, найімовірніше, стосується позашляховика, який позиціонується нижче за EX60.

Майбутня модель може використовувати нову електричну архітектуру Volvo SPA3, яка дебютувала в EX60. Платформа включає 800-вольтову електричну систему, інтеграцію акумуляторних батарей з кузовом, великі литі деталі, електромотори, розроблені Volvo, та централізовану обчислювальну систему.

Volvo заявляє, що платформа SPA3 може бути адаптована до різних розмірів і типів кузова.

У Бельгії EX40 наразі коштує від 46 605 євро, а більша модель EX60 — від 62 990 євро. EX50 міг би зайняти проміжне положення між ними, ймовірно, у ціновому діапазоні 50 000–60 000 євро, хоча офіційна інформація про ціни та технічні характеристики поки що відсутня.

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