Без конкретики, но с намеком: Volvo готовит электрический универсал EX50

Компания Volvo Cars подала заявку на регистрацию названия EX50 в Европе.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза и охватывает автомобили и электромобили. Это подогрело слухи о том, что шведский производитель готовит новый электрический внедорожник на замену нынешнему EX40, который производится на заводе Volvo в Генте, сообщает newmobility.news.

Volvo пока официально не подтвердила, что EX50 поступит в серию, и производители часто регистрируют названия для защиты будущих вариантов. Тем не менее, это обозначение соответствует текущей системе наименования Volvo, в которой EX обозначает полностью электрические внедорожники.

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Неназванный электрический Volvo следующего поколения планируют производить на новом заводе компании в Кошице (Словакия). Если производство EX50 действительно переедет из Гента в Кошице, это, по словам аналитиков рынка, может иметь серьезные последствия для объемов производства бельгийского завода и его долгосрочной роли в европейской производственной сети Volvo.

Замена устаревающего EX40

Если Volvo запустит в производство EX50, то эта модель заменит EX40. Последняя изначально была электрической версией XC40, выпущенной в 2017 году и ранее продавалась как XC40 Recharge, прежде чем была переименована в EX40 в 2024-м.

К 2027 или 2028 году базовая архитектура будет примерно десятилетней давности. Поэтому, если Volvo хочет оставаться конкурентоспособной в одном из важнейших сегментов электромобилей в Европе, потребуется совершенно новая модель.

Семейство XC40 и EX40 также имеет решающее коммерческое значение. В 2024 году Volvo продала почти 174 000 автомобилей по всему миру, что сделало EX50 второй по популярности линейкой моделей компании после XC60. Успешная замена этой модели будет иметь решающее значение как для объемов продаж, так и для прибыльности.

Volvo EX40 — обзор авто

Несмотря на сообщения, связывающие название EX50 с двумя другими разрабатываемыми электрическими моделями, считается, что это седан и универсал, возможно, под названиями ES60 и EV60. Обозначение EX50 гораздо вероятнее относится к внедорожнику, позиционируемому ниже EX60.

Будущая модель может использовать новую электрическую архитектуру Volvo SPA3, которая дебютировала в EX60. Платформа включает в себя 800-вольтовую электрическую систему, интеграцию батарей с кузовом, крупные литые детали, разработанные Volvo электродвигатели и централизованную вычислительную систему.

Volvo заявляет, что SPA3 может быть адаптирована к различным размерам и типам кузова.

В Бельгии EX40 в настоящее время стоит от 46 605 евро, а более крупный EX60 — от 62 990 евро. EX50 мог бы занять промежуточное положение между ними, вероятно, в ценовом диапазоне 50 000–60 000 евро, хотя официальная информация о ценах и технических характеристиках пока отсутствует.

Напомним, представлено стильное семейное авто от Geely и Volvo.

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