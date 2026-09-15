Нові гібридні кросовери Volvo здатні проїхати до 200 км без жодної краплі бензину (відео)

Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі.

Нові Volvo XC60 і XC90 надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці оновлених моделей розкрили на сайті шведського автовиробника.

Чи не найважливішим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт∙год для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 км в електричному режимі, а XC60 — навіть 200 км. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 км у Volvo XC60 та 1094 км — в XC90.

Volvo XC60 зазнав змін зовні Фото: Volvo

Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з 2,0-літрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Новий Volvo XC60 доступний у 351-сильному виконанні Т6 та 455-сильному Т8, а от плагін-гібрид XC90 випускатимуть тільки у версії Т8.

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Плагін-гібрид Volvo XC60 здатен проїхати 200 км на електротязі Фото: Volvo

455-сильний кросовер Volvo XC90 стартує до 100 км/год за 5,2 с, а XC60 — за 4,8 с. Комбінована витрата пального — 1-1,6 л на 100 км. Варто відзначити, що 2,0-літровий 250-сильний варіант із "м'якою" гібридною установкою залишиться в лінійці.

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Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника.

У салоні Volvo XC60 встановили новий тачскрін Фото: Volvo

У салоні Volvo XC60 2027 встановили сучасний 11,2-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. Покращили і внутрішнє оздоблення.

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