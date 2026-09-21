Непримітний раритет: у Києві засвітився 30-річний конкурент Audi S4 від Volvo (фото)

У Києві помітили рідкісний Volvo 850 R 1996 року. Заряджений седан оснащений 250-сильним п'ятициліндровим турбомотором і здатен розвинути 250 км/год.

Volvo 850 R не був масовим, адже всього в 1996-1997 роках виготовили тільки 6000 седанів і універсалів. Фотографії рідкісного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан здатен розвинути 250 км/год Фото: Topcars UA

Заряджений Volvo 850 R створили 30 років тому на зміну версії T-5R. Він кинув виклик Audi S4 і Mercedes C36 AMG, проте був доступнішим.

Фото: Topcars UA

Під капот Volvo 850 1996 року встановили 2,3-літровий п’ятициліндровий турбомотор на 250 к. с. і 350 Н∙м. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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Крім того, Volvo 850 R має спортивну підвіску з дещо заниженим кліренсом, самоблокувальний диференціал та збільшені гальма.

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Седан оснащений 250-сильним п'ятициліндровим турбомотором Фото: Topcars UA

Спортивна версія доволі стримана і відрізняється від стандартного Volvo 850 R скромним обвісом, інакшими бамперами, невеликим заднім антикрилом та 17-дюймовими дисками. У салоні встановили шкіряні спортивні крісла, а комплектацію поповнила потужніша аудіосистема.

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