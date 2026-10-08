Японський позашляховик отримав характер 90-х: Suzuki Jimny змінили до невпізнання (фото)

Японське ательє C.L.Link показало доопрацьований Suzuki Jimny Nomade з квадратними фарами, новою решіткою та заниженою підвіскою. Прем’єра готового проєкту відбудеться на Tokyo Auto Salon 2027.

Про це пише видання Motor1.

Компанія C.L.Link із Хіросіми, яка спеціалізується на деталях для Suzuki Jimny та Toyota Land Cruiser, разом з автомобільним блогером Рьо Ісікавою створила незвичайну версію Jimny Nomade. Головною зміною стала передня частина автомобіля.

Круглі штатні фари замінили на квадратні, а також встановили спеціально розроблені решітку радіатора та передній бампер. Завдяки цьому Jimny отримав зовнішність, що нагадує американські позашляховики початку 1990-х років, зокрема GMC Typhoon.

Suzuki Jimny Nomade Фото: C.L. Link

C.L.Link навіть використала для презентації власного проєкту фотографію оригінального GMC Typhoon. Знімок нового Jimny повторює композицію, фон і освітлення історичного прес-фото американського SUV.

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Задню частину також змінили. Там з’явилася панель у колір кузова, новий логотип, затемнені задні ліхтарі та червоні світловідбивачі. Вихлопну систему доповнили глушником C.L.Link Type 1.

Suzuki Jimny Nomade Фото: C.L. Link

Крім зовнішнього вигляду, тюнер попрацював із підвіскою. Jimny Nomade отримав пружини Eibach і амортизатори Bilstein, завдяки яким кузов став приблизно на 2,5 см нижчим. За задумом розробників, це має зробити автомобіль більш зібраним без істотної втрати його позашляхових можливостей.

Suzuki Jimny Nomade Фото: C.L. Link

Нові 16-дюймові диски C.L.Link Union Rim TX доповнили шинами Toyo Open Country H/T II розмірністю 215/70 R16.

Проєкт представили 6 жовтня 2026 року. Він залишається неофіційною модифікацією, а Suzuki поки не коментувала цю розробку.

Повністю готовий Jimny Nomade покажуть на Tokyo Auto Salon 2027, який пройде 15–17 січня у виставковому центрі Makuhari Messe в японській Тібі. Тоді ж C.L.Link планує відкрити прийом замовлень на комплект. Деталі щодо способу продажу та можливої кількості автомобілів поки не розкрили.

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