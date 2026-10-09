Режим "Охотников за привидениями": Rivian превратила электрокары в героев культового фильма (фото)

Rivian выпустила бесплатное обновление программного обеспечения к Хэллоуину 2026 года, которое добавляет в электромобили R1T, R1S и R2 тематический режим, вдохновлённый фильмом "Охотники за привидениями" 1984 года. Он синхронизирует подсветку, звуковые эффекты и дисплеи, а часть функций можно активировать удаленно через мобильное приложение.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый режим "Ghostbusters Halloween Mode" включается с помощью красного переключателя. После активации звучит тематическая музыка, а на переднем и задних дисплеях запускается режим "Trick or Treat". Внешнее освещение также синхронизируется со звуковыми эффектами, превращая припаркованный электромобиль в световое шоу.

Rivian "Охотники за привидениями" Ecto-R1 Фото: Rivian

По данным Rivian, режим Halloween Mode воссоздает атмосферу автомобиля Ecto-1 из фильма "Охотники за привидениями". Светодиодная оптика демонстрирует специальные анимации под соответствующее звуковое сопровождение. Функция Motion Mode позволяет автоматически запускать изображения на дисплее, когда кто-то проходит мимо автомобиля.

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Обновление также добавляет специальные звуки запирания. Электромобили первого поколения R1 получат сигнал Ecto-1, а модели второго поколения R1 и R2 будут иметь дополнительные варианты Proton Pack и Chant. Среди прочих возможностей предусмотрены поиск предметов и игра на дисплее припаркованного автомобиля.

Rivian "Охотники за привидениями" Ecto-R1 Фото: Rivian

Кроме того, Rivian подготовила специальные версии Ecto-R1 на базе внедорожника R1S. Они оснащены 22-дюймовыми аэродинамическими колесными дисками, эмблемами No-Ghost и багажником на крыше с сиренами, прожекторами и радиолокационной антенной. Багажник и его корпуса разработала собственная команда Special Projects компании.

Rivian "Охотники за привидениями" Ecto-R1 Фото: Rivian

В рекламном ролике, посвящённом сотрудничеству, также снялся Билл Мюррей, который вновь сыграл Питера Венкмана.

Для установки обновления требуется версия программного обеспечения 2026.36.0 для автомобилей R1 или 2026.36.40 для R2. Владельцам также необходимо обновить мобильное приложение Rivian.

Rivian "Охотники за привидениями" Ecto-R1 Фото: Rivian

Большинство расширенных функций предназначено для использования на припаркованном автомобиле. Когда автомобиль стоит, специальное приложение изменяет оформление дисплея водителя. После начала движения часть визуальных эффектов остается активной, а полный набор функций вновь становится доступным после переключения селектора в режим парковки.

Управлять отдельными эффектами можно и дистанционно через мобильное приложение. Владельцы могут запускать режим "Trick or Treat", внешние световые эффекты, музыку и звуки со смартфона.

Rivian "Охотники за привидениями" Ecto-R1 Фото: Rivian

В течение сезона Хэллоуина Rivian также планирует провести тематические мероприятия в Rivian Spaces в нескольких городах. В программе заявлены кинопоказы и появление специальных автомобилей Ecto-R1.

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