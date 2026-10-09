Режим "Мисливців за привидами": Rivian перетворила електрокари на героїв культового фільму (фото)

Rivian випустила безплатне оновлення програмного забезпечення до Гелловіну 2026 року, яке додає електромобілям R1T, R1S і R2 тематичний режим за мотивами фільму "Мисливці за привидами" 1984 року. Він синхронізує освітлення, звукові ефекти та дисплеї, а частину функцій можна активувати дистанційно через мобільний застосунок.

Про це пише видання Motor1.

Новий Ghostbusters Halloween Mode вмикається за допомогою червоного перемикача. Після активації звучить тематична музика, а на передньому та задніх дисплеях запускається режим Trick or Treat. Зовнішнє освітлення також синхронізується зі звуковими ефектами, перетворюючи припаркований електромобіль на світлове шоу.

Rivian Ghostbusters Ecto-R1 Фото: Rivian

За даними Rivian, режим Halloween Mode відтворює атмосферу автомобіля Ecto-1 із “Мисливців за привидами”. Світлодіодна оптика демонструє спеціальні анімації під відповідний звуковий супровід. Функція Motion Mode дає змогу автоматично запускати зображення на дисплеї, коли хтось проходить повз авто.

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Оновлення також додає спеціальні звуки замикання. Електромобілі першого покоління R1 отримають сигнал Ecto-1, а моделі другого покоління R1 і R2 матимуть додаткові варіанти Proton Pack і Chant. Серед інших можливостей передбачені пошук предметів і гра на дисплеї припаркованого авто.

Rivian Ghostbusters Ecto-R1 Фото: Rivian

Окремо Rivian підготувала спеціальні версії Ecto-R1 на базі позашляховика R1S. Вони оснащені 22-дюймовими аеродинамічними колісними дисками, емблемами No-Ghost і багажником на даху із сиренами, прожекторами та радарною антеною. Багажник і його корпуси розробила власна команда Special Projects компанії.

Rivian Ghostbusters Ecto-R1 Фото: Rivian

У рекламному ролику, присвяченому співпраці, також знявся Білл Мюррей, який знову зіграв Пітера Венкмана.

Для встановлення оновлення потрібна версія програмного забезпечення 2026.36.0 для автомобілів R1 або 2026.36.40 для R2. Власникам також необхідно оновити мобільний застосунок Rivian.

Rivian Ghostbusters Ecto-R1 Фото: Rivian

Більшість розширених функцій призначені для використання на припаркованому авто. Коли автомобіль нерухомий, спеціальний застосунок змінює оформлення дисплея водія. Після початку руху частина візуальних ефектів залишається активною, а повний набір функцій знову стає доступним після повернення селектора в режим паркування.

Керувати окремими ефектами можна й дистанційно через мобільний застосунок. Власники можуть запускати режим Trick or Treat, зовнішні світлові ефекти, музику та звуки зі смартфона.

Rivian Ghostbusters Ecto-R1 Фото: Rivian

Протягом гелловінського сезону Rivian також планує тематичні заходи в Rivian Spaces у кількох містах. У програмі заявлені кінопокази та поява спеціальних автомобілів Ecto-R1.

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