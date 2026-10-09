Honda раскрыла амбициозные планы: компания выпустит 15 новых гибридных моделей к 2030 году

Honda представила новую гибридную систему Honda Hybrid, которая придет на смену нынешним технологиям e:HEV. Первые автомобили с этой системой появятся на мировых рынках в 2027 году, а к концу финансового года, который завершится 31 марта 2030 года, компания планирует выпустить 15 новых гибридных моделей.

Об этом 9 октября сообщили на сайте Honda.

Новая система была разработана на основе технологий, накопленных в ходе создания e:HEV — собственной гибридной силовой установки Honda с двумя электродвигателями. Компания усовершенствовала ключевые компоненты, в частности двигатель, приводной блок и системы управления.

Honda готовит 15 новых гибридных моделей

Новые автомобили Honda Hybrid планируется выводить на мировые рынки, в первую очередь в Северной Америке. С помощью обновленной технологии компания стремится добиться высокой топливной экономичности и обеспечить водителям динамичное управление автомобилем.

Для повышения эффективности Honda расширит диапазон режимов работы двигателя, в которых он потребляет меньше топлива. Кроме того, инженеры усовершенствовали приводной блок, чтобы сделать его более эффективным и компактным.

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Honda Accord Hybrid Фото: Honda

Новая платформа и система полного привода

Модели Honda Hybrid будут построены на новой платформе, сочетающей оптимизированную жесткость кузова с уменьшенной массой. В ходе разработки компания применила новый подход к управлению жесткостью кузова. По замыслу Honda, это должно обеспечить контролируемое поведение автомобиля в поворотах и улучшить сцепление колес с дорогой.

Еще одним нововведением станет Motion Management System — собственная технология Honda для интегрированного управления движением автомобиля. Она должна помочь обеспечить более точную реакцию на действия водителя.

Honda ZR-V Фото: Honda

Кроме того, компания разработала новую электрическую систему полного привода e-AWD. Её применение предусмотрено для моделей нового поколения, хотя Honda пока не уточнила, какие именно автомобили будут оснащены этой технологией.

Как Honda развивала гибридные технологии

Honda работает над гибридными силовыми установками с 1999 года, когда в первом поколении модели Insight дебютировала система IMA (Integrated Motor Assist). Она использовала двигатель внутреннего сгорания в качестве основного источника тяги, а электродвигатель помогал при запуске и ускорении. Система отличалась компактностью и небольшой массой.

В 2012 году компания представила несколько новых гибридных технологий. Система SPORT HYBRID i-DCD имела один электродвигатель, интегрированный в семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Она сочетала экономичность с динамичным ускорением.

Honda HR-V Фото: Honda

В том же году появилась система SPORT HYBRID i-MMD с двумя электродвигателями — генераторным и тяговым. Система могла автоматически переключаться между тремя режимами движения в зависимости от условий. С 2020 года Honda начала использовать название e:HEV для этой гибридной технологии.

Еще одной разработкой 2012 года стала система SPORT HYBRID SH-AWD с тремя электродвигателями. В ней использовались независимые электродвигатели для управления распределением тяги между левыми и правыми колесами, что позволяло оптимизировать управляемость автомобиля.

Новая Honda Hybrid продолжает это направление развития. Компания планирует совершенствовать технологии двигателя, приводного блока и электронного управления, чтобы повысить эффективность будущих гибридных моделей. Новое название Honda также будет использоваться в международной коммуникации для обозначения следующего поколения гибридных технологий.

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Кроме того, Mitsubishi Outlander нового поколения обретет более выразительный внешний вид и значительно модернизированную гибридную силовую установку. Благодаря этим изменениям производитель стремится укрепить свои позиции на рынке.