Tesla превратится в машину из фантастических фильмов: Маск анонсировал невероятные возможности Roadster

Илон Маск заявил, что электрический спорткар Tesla Roadster сможет автономно повторять трюки, продемонстрированные во время презентации. Также компания планирует создать специальную трассу с петлями на территории штаб-квартиры в Техасе.

Об этом сообщает издание Motor1.

По словам Маска, владельцы смогут попросить автомобиль самостоятельно выполнить любой из продемонстрированных трюков. Об этом он написал в социальной сети X 17 октября, через два дня после презентации Roadster на площадке SpaceX в городе Макгрегор, штат Техас.

Во время презентации 15 октября беспилотный автомобиль поднялся по крутому пандусу с помощью присасывания, проехал вверх на колесах, перевернулся в воздухе и приземлился на колеса. По данным Tesla, для демонстрации использовали 10 сопел и резервуары со сжатым воздухом сверхвысокого давления.

Система сочетает в себе управление без механической связи между рулем и колесами с газовыми двигателями малой тяги, подобными тем, которые SpaceX использует для управления ориентацией космических аппаратов. В Tesla утверждают, что эта система способна создавать усилие, в четыре-пять раз превышающее то, которое обеспечивают сами шины. Благодаря этому демонстрационный автомобиль смог перелететь через ряд припаркованных автомобилей и грузовик.

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Tesla Roadster Фото: Tesla

В то же время компания пока не объяснила, как будет работать автономный режим трюков и каким образом автомобиль будет определять траекторию прыжка, распознавать препятствия и выбирать место для приземления без водителя за рулем. Слова Маска о том, что автомобиль будет "умным" и сможет самостоятельно выполнять команды, не сопровождались техническими подробностями.

Кроме того, Маск анонсировал трассу с петлями на территории техасской штаб-квартиры Tesla, известной как Giga Texas, недалеко от Остина. По его описанию, она будет сложнее трасс Hot Wheels. Однако компания не сообщила о её конфигурации, стоимости строительства, дате открытия и условиях доступа для владельцев спорткаров.

Серийное производство нового Roadster также пока не началось. В публикациях его запуск ориентировочно связывают с концом 2020-х годов, в частности с 2028 годом. Версию с возможностью выполнять воздушные трюки, которую называют Rocket, по сообщениям, планируют предлагать по приглашениям.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Для базовой версии Roadster компания Tesla ранее заявляла о разгоне до 97 км/ч примерно за 1,9 секунды, максимальной скорости около 402 км/ч и запасе хода ориентировочно 998 км. Эти характеристики не подтверждают наличие системы для выполнения трюков. Демонстрационный автомобиль в нынешнем виде также не допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Сроки появления автономных трюков и специальной трассы, а также правила безопасности во время таких заездов компания Tesla пока не раскрыла.

Tesla Roadster Фото: Tesla

В 2024 году Фокус уже писал о Tesla Roadster. Тогда Илон Маск представил спорткар, рассказал о возможности использования реактивных двигателей для разгона и пообещал начать серийное производство в 2025 году. В то же время журналисты напомнили, что прототип второго поколения Roadster впервые был представлен ещё в 2017 году, а его разработка затянулась на годы.

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