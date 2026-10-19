Tesla перетвориться на машину з фантастичних фільмів: Маск анонсував неймовірні можливості Roadster

Ілон Маск заявив, що електричний спорткар Tesla Roadster зможе автономно повторювати трюки, продемонстровані під час презентації. Також компанія планує створити спеціальну трасу з петлями на території штаб-квартири в Техасі.

Про це пише видання Motor1.

За словами Маска, власники зможуть попросити автомобіль самостійно виконати будь-який із показаних трюків. Про це він написав у соцмережі X 17 жовтня, через два дні після презентації Roadster на майданчику SpaceX у місті Макгрегор, штат Техас.

Під час презентації 15 жовтня безпілотний автомобіль піднявся крутим пандусом за допомогою присмоктування, проїхав догори колесами, перевернувся в повітрі та приземлився на колеса. За даними Tesla, для демонстрації використали 10 сопел і резервуари зі стисненим повітрям надвисокого тиску.

Система поєднує керування без механічного зв'язку між кермом і колесами з газовими двигунами малої тяги, подібними до тих, які SpaceX використовує для керування орієнтацією космічних апаратів. У Tesla стверджують, що ця система здатна створювати силу, у чотири-п'ять разів більшу за ту, яку забезпечують самі шини. Завдяки цьому демонстраційний автомобіль зміг перелетіти через ряд припаркованих авто та вантажівку.

Видео дня

Tesla Roadster Фото: Tesla

Водночас компанія поки не пояснила, як працюватиме автономний режим трюків і яким чином автомобіль визначатиме траєкторію стрибка, розпізнаватиме перешкоди та обиратиме місце для приземлення без водія за кермом. Слова Маска про те, що автомобіль буде «розумним» і зможе самостійно виконувати команди, не супроводжувалися технічними подробицями.

Окремо Маск анонсував трасу з петлями на території техаської штаб-квартири Tesla, відомої як Giga Texas, неподалік Остіна. За його описом, вона буде складнішою за траси Hot Wheels. Проте компанія не повідомила про її конфігурацію, вартість будівництва, дату відкриття та умови доступу для власників спорткара.

Серійне виробництво нового Roadster також поки не розпочалося. У публікаціях його запуск орієнтовно пов'язують із кінцем 2020-х років, зокрема 2028-м. Версію з можливістю виконувати повітряні трюки, яку називають Rocket, за повідомленнями, планують пропонувати за запрошеннями.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Для базової версії Roadster Tesla раніше заявляла розгін до 97 км/год приблизно за 1,9 секунди, максимальну швидкість близько 402 км/год і запас ходу орієнтовно 998 км. Ці характеристики не підтверджують наявності системи для виконання трюків. Демонстраційний автомобіль у нинішньому вигляді також не допущений до використання на дорогах загального користування.

Терміни появи автономних трюків і спеціальної траси, а також правила безпеки під час таких заїздів Tesla поки не розкрила.

Tesla Roadster Фото: Tesla

У 2024 році Фокус уже писав про Tesla Roadster. Тоді Ілон Маск презентував спорткар, розповів про можливість використання реактивних двигунів для розгону та пообіцяв розпочати серійне виробництво у 2025 році. Водночас журналісти нагадали, що прототип другого покоління Roadster уперше показали ще у 2017 році, а його розробка затягнулася на роки.

Раніше ми також повідомляли, що блогер Cyber Hooligan модифікував Tesla Model 3, змінивши її зовнішність на таку, що нагадує Tesla Roadster.