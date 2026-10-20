Nissan воскресила легенду 1980-х: новый Pathfinder удивил ретро-дизайном и возможностями

Nissan представила Pathfinder Special Edition 2027 модельного года, посвященную 40-летию модели. Внедорожник получил бордово-черный салон в стиле оригинального Pathfinder 1987 года, дополнительное оснащение и увеличенную тяговую способность.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новая версия заняла место между комплектациями SL и Platinum в линейке Pathfinder. Продажи в США должны начаться в ноябре 2026 года, а цена будет начинаться от $47 390 (примерно 2,1 млн грн) за переднеприводную версию без учета доставки.

Главной особенностью Special Edition стал интерьер с чёрными поверхностями и бордовыми вставками на сиденьях и декоративных панелях. Такое сочетание цветов отсылает к первому поколению Pathfinder, которое дебютировало в 1987 году как компактный двухдверный внедорожник, а впоследствии превратилось в современную семейную модель с тремя рядами сидений.

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2027 Nissan Pathfinder Special Edition Фото: Nissan

Внешне спецверсию выделяют чёрные 20-дюймовые легкосплавные диски, красные акценты на решётке радиатора и специальные эмблемы на задних стойках кузова. На дверях багажника разместили большую надпись PATHFINDER, выполненную в стилистике внедорожников 1980-х годов.

В специальной версии сохранен знакомый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 284 к. с. и крутящим моментом 259 фунт-фут (351 Нм). Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

2027 Nissan Pathfinder Special Edition Фото: Nissan

В стандартную комплектацию вошли панорамный люк, отдельные капитанские кресла второго ряда, солнцезащитные шторки на задних дверях, аудиосистема Bose с 12 динамиками и заводской фаркоп. Салон рассчитан на семерых пассажиров.

Еще одна особенность — способность буксировать прицеп массой до 2722 кг. Это соответствует показателю более дорогих комплектаций Rock Creek и Platinum и превышает базовую буксировочную способность Pathfinder, которая составляет около 1588 кг.

2027 Nissan Pathfinder Special Edition Фото: Nissan

В США Nissan Pathfinder Special Edition будет стоить от $47 390 (примерно 2,1 млн грн) с передним приводом и от $49 390 (около 2,2 млн грн) с системой полного привода Intelligent All-Wheel Drive. С учётом сбора за доставку в размере $1575 цены возрастают до $48 965 и $50 965 соответственно.

Все версии Pathfinder, в том числе Special Edition, производятся на заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, США.

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