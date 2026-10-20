Nissan воскресила легенду 1980-х: новий Pathfinder здивував ретро-дизайном і можливостями

Nissan представила Pathfinder Special Edition 2027 модельного року, присвячений 40-річчю моделі. Позашляховик отримав бордово-чорний салон у стилі оригінального Pathfinder 1987 року, додаткове оснащення та збільшену тягову здатність.

Про це пише видання Motor1.

Нова версія розташувалася між комплектаціями SL і Platinum у лінійці Pathfinder. Продажі у США мають розпочатися в листопаді 2026 року, а ціна стартує від $47 390 (приблизно 2,1 млн грн) за передньопривідну версію без урахування доставки.

Головною особливістю Special Edition став інтер'єр із чорними поверхнями та бордовими вставками на сидіннях і декоративних панелях. Таке поєднання кольорів відсилає до першого покоління Pathfinder, яке дебютувало 1987 року як компактний дводверний позашляховик, а згодом перетворилося на сучасну сімейну модель із трьома рядами сидінь.

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2027 Nissan Pathfinder Special Edition Фото: Nissan

Зовні спецверсію вирізняють чорні 20-дюймові легкосплавні диски, червоні акценти на решітці радіатора та спеціальні емблеми на задніх стійках кузова. На дверях багажника розмістили великий напис PATHFINDER, виконаний у стилістиці позашляховиків 1980-х років.

Спецверсія зберегла знайомий 3,5-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 284 к. с. і крутним моментом 259 фунт-футів (351 Нм). Він працює в парі з дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач.

2027 Nissan Pathfinder Special Edition Фото: Nissan

До стандартного оснащення увійшли панорамний люк, окремі капітанські крісла другого ряду, сонцезахисні шторки на задніх дверях, аудіосистема Bose із 12 динаміками та заводський фаркоп. Салон розрахований на сімох пасажирів.

Ще одна особливість — здатність буксирувати причіп масою до 2722 кг. Це відповідає показнику дорожчих комплектацій Rock Creek і Platinum та перевищує базову тягову здатність Pathfinder, яка становить близько 1588 кг.

2027 Nissan Pathfinder Special Edition Фото: Nissan

У США Nissan Pathfinder Special Edition коштуватиме від $47 390 (приблизно 2,1 млн грн) із переднім приводом і від $49 390 (близько 2,2 млн грн) із системою повного приводу Intelligent All-Wheel Drive. З урахуванням збору за доставку в розмірі $1575 ціни зростають до $48 965 і $50 965 відповідно.

Усі версії Pathfinder, зокрема Special Edition, виробляють на заводі Nissan у Смірні, штат Теннессі, США.

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