От классики до гоночного зверя: старую Alfa Romeo превратили в болид с 180-сильным двигателем

В Великобритании выставили на продажу Alfa Romeo Giulia 1300GT 1967 года выпуска, которую преобразовали в облегчённый гоночный автомобиль с алюминиевым кузовом и двигателем мощностью 180 л. с. Несмотря на спортивную конструкцию, автомобиль сохранил регистрацию для движения по дорогам общего пользования.

Об этом сообщает издание Motor1.

Уникальный автомобиль получил прозвище Red Submarine ("Красная подводная лодка"). Изначально это была обычная Giulia 1300GT, но после аварии её переделали, установив лёгкие алюминиевые кузовные панели. Вместо оригинального кузова автомобиль обрёл обтекаемый силуэт с наклонной задней частью, выполненной по принципу хвоста Камма. Такая конструкция призвана снижать аэродинамическое сопротивление.

В отличие от заводских моделей Alfa Romeo, эта Giulia — результат частного проекта. Примерно десять лет назад нынешний владелец приобрел её в Бельгии и решил доработать для гонок и трековых заездов, а не восстанавливать до первоначального состояния.

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1967 Alfa Romeo Giulia Фото: Car & Classic

Под алюминиевым кузовом установлен значительно доработанный четырехцилиндровый двигатель Alfa Romeo Nord с двумя распределительными валами. Его рабочий объём составляет 1962 куб. см, а заявленная продавцом мощность — 180 л. с. Силовой агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По словам продавца, автомобиль отличается высокой скоростью и устойчивостью на гоночной трассе, но при этом подходит для обычных дорог. В салоне установлены приборы в стиле той эпохи, а снаружи внимание привлекают легкосплавные диски с глубоким ободом. Также автомобиль оснащен полноценным каркасом безопасности.

1967 Alfa Romeo Giulia Фото: Car & Classic

Alfa Romeo уже ввезена в Великобританию и зарегистрирована с местными номерными знаками. Продавец утверждает, что ввиду возраста и статуса исторического транспортного средства автомобиль освобожден от обязательного технического осмотра и транспортного налога. Однако применение этих льгот зависит от официальной классификации автомобиля и характера его модификаций, поэтому покупателю следует проверить соответствующие документы.

Одометр показывает 28 320 км, однако продавец считает, что фактический пробег может быть больше из-за участия автомобиля в гонках. По его словам, днище, нижняя часть кузова и силовые элементы не имеют следов коррозии, а электрические системы работают исправно. Эти характеристики потенциальному покупателю стоит проверить во время осмотра.

1967 Alfa Romeo Giulia Фото: Car & Classic

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