Від класики до гоночного звіра: стару Alfa Romeo перетворили на болід із 180-сильним мотором

У Великій Британії виставили на продаж Alfa Romeo Giulia 1300GT 1967 року, яку перетворили на полегшений гоночний автомобіль з алюмінієвим кузовом і двигуном потужністю 180 к. с. Попри спортивну конструкцію, авто зберегло реєстрацію для їзди дорогами загального користування.

Про це пише видання Motor1.

Унікальний автомобіль отримав прізвисько Red Submarine (“Червоний підводний човен”). Спочатку це була звичайна Giulia 1300GT, але після аварії її перебудували, встановивши легкі алюмінієві кузовні панелі. Замість оригінального кузова авто отримало обтічний силует із похилою задньою частиною, оформленою за принципом хвоста Камма. Така конструкція має зменшувати аеродинамічний опір.

На відміну від заводських моделей Alfa Romeo, ця Giulia є результатом приватного проєкту. Приблизно десять років тому нинішній власник придбав її в Бельгії та вирішив удосконалювати для перегонів і трекових заїздів, а не відновлювати до початкового стану.

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1967 Alfa Romeo Giulia Фото: Car & Classic

Під алюмінієвим кузовом встановлений суттєво перероблений чотирициліндровий двигун Alfa Romeo Nord із двома розподільними валами. Його робочий об’єм становить 1962 куб. см, а заявлена продавцем потужність — 180 к. с. Силовий агрегат працює в парі з п’ятиступеневою механічною коробкою передач.

За словами продавця, автомобіль вирізняється високою швидкістю та стабільністю на гоночній трасі, але водночас придатний для звичайних доріг. У салоні встановлені прилади в стилі тієї епохи, а зовні увагу привертають легкосплавні колеса з глибоким ободом. Також авто обладнане повноцінним каркасом безпеки.

1967 Alfa Romeo Giulia Фото: Car & Classic

Alfa Romeo вже ввезли до Великої Британії та зареєстрували на місцевих номерних знаках. Продавець стверджує, що через вік і статус історичного транспортного засобу авто звільнене від обов’язкового технічного огляду та транспортного податку. Однак застосування цих пільг залежить від офіційної класифікації автомобіля та характеру його модифікацій, тому покупцеві варто перевірити відповідні документи.

Одометр показує 28 320 км, проте продавець вважає, що фактичний пробіг може бути більшим через участь автомобіля в перегонах. За його словами, днище, нижня частина кузова та силові елементи не мають корозії, а електричні системи працюють справно. Ці характеристики потенційному покупцеві варто перевірити під час огляду.

1967 Alfa Romeo Giulia Фото: Car & Classic

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