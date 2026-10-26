Tesla Roadster может летать и ездить по потолку: инженер проверил невероятные трюки Маска

Инженерный анализ трюков Tesla Roadster показал, что заявленные возможности автомобиля, в частности прыжки с помощью ракетных двигателей и движение по стенам благодаря вакуумным вентиляторам, соответствуют физическим расчетам. Однако надёжность этих технологий в серийном автомобиле ещё предстоит проверить.

Об этом пишет издание Autoblog.

Новый Tesla Roadster привлек внимание необычной демонстрацией своих возможностей. Прототип поднимался по вертикальной стене, выполнял сальто в воздухе без рампы и, по заявлениям производителя, должен был разгоняться с места до 97 км/ч менее чем за секунду.

Издание разобралось в инженерных принципах этих трюков, опираясь на анализ канала Engineering Explained. Расчеты показывают, что для выполнения таких маневров можно использовать вполне реальные физические механизмы.

Для движения по стене автомобиль должен использовать четыре вентилятора мощностью 20 кВт каждый. Они откачивают воздух из-под герметичного аэродинамического кожуха, создавая разрежение примерно 11,5 %. Благодаря этому возникает прижимная сила около 4700 кг, которая позволяет удерживать автомобиль массой примерно 2000 кг на вертикальной поверхности или потолке.

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Tesla Roadster Фото: Tesla

Для переворачивания в воздухе предусмотрена другая система — десять реактивных сопел, которые направляют сжатый азот в нужном направлении. Газ хранится в композитных резервуарах под давлением около 69 МПа. По расчетам, система может создавать тягу до 8000 кгс, достаточную для кратковременного подъема автомобиля.

Версия Roadster с пакетом SpaceX также должна обеспечивать исключительное ускорение. Заявленная вместимость системы хранения азота составляет около 598 л, а ускорение может достигать 5,5 g. Теоретически это позволило бы разогнаться до 97 км/ч за 0,55 секунды. При этом Tesla также заявляла о целевой максимальной скорости около 531 км/ч для серийной модели.

Расчеты показывают, что запас азота может обеспечить примерно 6,7 секунды парения в воздухе. Этого хватило бы для выполнения продемонстрированного трюка продолжительностью около четырёх секунд.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Однако соответствие законам физики ещё не означает, что эти технологии будут практичны в повседневном использовании. Вентиляторы и аэродинамические кожухи будут постоянно соприкасаться с дорожным покрытием, а также затягивать пыль и мелкий мусор. Это может привести к износу компонентов и необходимости их регулярной замены.

Кроме того, Tesla уже неоднократно откладывала реализацию ранее объявленных планов в отношении своих автомобилей. Поэтому, несмотря на то что инженерные расчёты подтверждают принципиальную возможность заявленных трюков, окончательно оценить технологии можно будет только после появления серийного Roadster с заявленными характеристиками.

В 2024 году Фокус уже рассказывал о Tesla Roadster. Во время презентации Илон Маск заявил, что спорткар сможет использовать реактивные двигатели для ускорения, а начало серийного производства запланировано на 2025 год. В то же время журналисты обратили внимание, что прототип второго поколения Roadster был представлен ещё в 2017 году, однако его разработка затянулась на несколько лет.

Также мы писали о блогере Cyber Hooligan, который переоборудовал Tesla Model 3, придав электромобилю внешний вид, который напоминает Tesla Roadster.