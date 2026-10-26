Tesla Roadster може літати й їздити по стелі: інженер перевірив неймовірні трюки Маска

Інженерний аналіз трюків Tesla Roadster показав, що заявлені можливості автомобіля, зокрема стрибки за допомогою ракетних двигунів і рух по стінах завдяки вакуумним вентиляторам, узгоджуються з фізичними розрахунками. Однак надійність цих технологій у серійному авто ще належить перевірити.

Про це пише видання Autoblog.

Новий Tesla Roadster привернув увагу незвичайною демонстрацією можливостей. Прототип піднімався по вертикальній стіні, виконував переворот у повітрі без рампи та, за заявами виробника, мав розганятися з місця до 97 км/год менш ніж за секунду.

Видання розібралося в інженерних принципах цих трюків, спираючись на аналіз каналу Engineering Explained. Розрахунки свідчать, що для реалізації таких маневрів можна використати цілком реальні фізичні механізми.

Для руху по стіні автомобіль має використовувати чотири вентилятори потужністю 20 кВт кожен. Вони відкачують повітря з-під герметичного аеродинамічного кожуха, створюючи розрідження приблизно 11,5%. Завдяки цьому виникає притискна сила близько 4700 кг, яка дає змогу утримувати автомобіль масою приблизно 2000 кг на вертикальній поверхні або стелі.

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Tesla Roadster Фото: Tesla

Для перевороту в повітрі передбачена інша система — десять реактивних сопел, які спрямовують стиснений азот у потрібному напрямку. Газ зберігається в композитних резервуарах під тиском близько 69 МПа. За розрахунками, система може створювати тягу до 8000 кгс, достатню для короткочасного підйому автомобіля.

Версія Roadster із пакетом SpaceX також має забезпечувати надзвичайне прискорення. Заявлена місткість системи зберігання азоту становить близько 598 л, а прискорення може сягати 5,5 g. Теоретично це дозволило б розігнатися до 97 км/год за 0,55 секунди. Водночас Tesla також заявляла про цільову максимальну швидкість близько 531 км/год для серійної моделі.

Розрахунки показують, що запас азоту може забезпечити приблизно 6,7 секунди зависання. Цього вистачило б для виконання продемонстрованого трюку тривалістю близько чотирьох секунд.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Однак відповідність фізичним законам ще не означає, що технології будуть практичними в повсякденному використанні. Вентилятори й аеродинамічні кожухи зазнаватимуть постійного контакту з дорожнім покриттям, а також затягуватимуть пил і дрібне сміття. Це може призвести до зношування компонентів і потреби в їх регулярній заміні.

Крім того, Tesla вже неодноразово затримувала реалізацію раніше оголошених планів щодо своїх автомобілів. Тому, попри те що інженерні розрахунки підтверджують принципову можливість заявлених трюків, остаточно оцінити технології можна буде лише після появи серійного Roadster із заявленими характеристиками.

У 2024 році Фокус уже розповідав про Tesla Roadster. Під час презентації Ілон Маск заявив, що спорткар зможе використовувати реактивні двигуни для прискорення, а початок серійного виробництва запланований на 2025 рік. Водночас журналісти звернули увагу, що прототип другого покоління Roadster представили ще у 2017 році, однак його розробка затягнулася на кілька років.

Також ми писали про блогера Cyber Hooligan, який переобладнав Tesla Model 3, надавши електрокару зовнішності, що нагадує Tesla Roadster.