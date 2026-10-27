Mitsubishi воскресила Lancer Evolution: спорткар заменили электрокроссовером чужого бренда

Mitsubishi представила электрический кроссовер ASX VR-e для Австралии, призванный продолжить спортивное наследие Lancer Evolution. Автомобиль создан на базе модели тайваньской компании Foxtron и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый Mitsubishi ASX VR-e разработан на базе электрического кроссовера Foxtron Bria, созданного Foxtron Vehicle Technologies — автомобильным подразделением тайваньской компании Foxconn, известной производством электроники и сборкой устройств Apple. Дизайн модели разработала итальянская компания Pininfarina, а Mitsubishi настроила шасси в соответствии со своими требованиями.

Японский производитель стремится сохранить наследие своих спортивных моделей, в частности Lancer Evolution, даже несмотря на то, что их производство прекращено. Глава Mitsubishi в Австралии Шуничи Кихара рассказал, что компания планирует поддерживать традиции Evo в той или иной форме. ASX VR-e стал одним из примеров такого подхода.

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2027 Mitsubishi ASX VR-e Фото: Mitsubishi

Самая мощная версия кроссовера, ASX VR-e GSR, оснащена двумя электродвигателями и системой полного привода. Её мощность составляет 459 к. с., а крутящий момент — 700 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, что делает эту модель самой быстрой по ускорению среди автомобилей Mitsubishi на австралийском рынке.

Обозначение VR-e отсылает к Mitsubishi Galant VR-4 — спортивной модели, которая помогла производителю завоевать репутацию в ралли ещё до появления Lancer Evolution. Буквами GSR также обозначались отдельные версии Evo. В новом кроссовере эта комплектация предусматривает спортивный режим, в котором распределение крутящего момента изменяется с 50:50 в пользу передней и задней осей до 30:70 соответственно.

2027 Mitsubishi ASX VR-e Фото: Mitsubishi

Несмотря на впечатляющие технические характеристики, ASX VR-e не является полноценным преемником Lancer Evolution. Mitsubishi пока не планирует возобновлять производство легендарного спортивного седана. Президент компании Кейсуке Кишиура называл Evo одним из сокровищ бренда и выражал надежду когда-нибудь вернуть его, а также Galant и Diamante. Однако конкретных планов по возрождению этих моделей пока нет.

Появление нового Lancer Evolution XI до 2030-х годов маловероятно, а его возвращение в будущем остается под вопросом. Вместо этого Mitsubishi продолжает развивать другие направления, в частности готовит новый Pajero, созданный собственными силами на рамной платформе пикапа Triton.

2027 Mitsubishi ASX VR-e Фото: Mitsubishi

Ранее Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается необычным оформлением салона.

Кроме того, Mitsubishi Outlander следующего поколения получит обновленный внешний вид и усовершенствованную гибридную силовую установку, призванную повысить конкурентоспособность модели.