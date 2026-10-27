Mitsubishi воскресила Lancer Evolution: спорткар замінили електрокросовером чужого бренду

Mitsubishi представила електричний кросовер ASX VR-e для Австралії, який має підтримати спортивну спадщину Lancer Evolution. Автівка створена на базі моделі тайванської компанії Foxtron і розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди.

Про це пише видання Motor1.

Новий Mitsubishi ASX VR-e розроблений на основі електричного кросовера Foxtron Bria, який створює Foxtron Vehicle Technologies — автомобільний підрозділ тайванської компанії Foxconn, відомої виробництвом електроніки та складанням пристроїв Apple. Дизайн моделі розробила італійська компанія Pininfarina, а Mitsubishi налаштувала шасі відповідно до власних вимог.

Японський виробник прагне зберегти спадщину своїх спортивних моделей, зокрема Lancer Evolution, навіть попри те, що їхнє виробництво припинено. Керівник Mitsubishi в Австралії Шунічі Кіхара розповів, що компанія планує підтримувати традиції Evo в тій чи іншій формі. ASX VR-e став одним із прикладів такого підходу.

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2027 Mitsubishi ASX VR-e Фото: Mitsubishi

Найпотужніша версія кросовера, ASX VR-e GSR, оснащена двома електродвигунами та системою повного приводу. Її потужність становить 459 к. с., а крутний момент — 700 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,9 секунди, що робить модель найшвидшою за прискоренням серед автомобілів Mitsubishi на австралійському ринку.

Позначення VR-e відсилає до Mitsubishi Galant VR-4 — спортивної моделі, яка допомогла виробнику здобути репутацію в ралі ще до появи Lancer Evolution. Літерами GSR також позначали окремі версії Evo. У новому кросовері ця комплектація передбачає спортивний режим, у якому розподіл крутного моменту змінюється з 50:50 на користь передньої та задньої осей до 30:70 відповідно.

2027 Mitsubishi ASX VR-e Фото: Mitsubishi

Попри потужні характеристики, ASX VR-e не є повноцінним наступником Lancer Evolution. Mitsubishi поки не планує відновлювати виробництво легендарного спортивного седана. Президент компанії Кейсуке Кішіура називав Evo одним зі скарбів бренду та висловлював сподівання колись повернути його, а також Galant і Diamante. Однак конкретних планів щодо відродження цих моделей наразі немає.

Поява нового Lancer Evolution XI до 2030-х років малоймовірна, а його повернення в майбутньому залишається під питанням. Натомість Mitsubishi продовжує розвивати інші напрямки, зокрема готує новий Pajero, створений власними силами на рамній платформі пікапа Triton.

2027 Mitsubishi ASX VR-e Фото: Mitsubishi

Раніше Aston Martin презентувала новий DBX GT, який вирізняється незвичайним оформленням салону.

Крім того, Mitsubishi Outlander наступного покоління отримає оновлений зовнішній вигляд і вдосконалену гібридну силову установку, покликану посилити конкурентоспроможність моделі.