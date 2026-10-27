Mitsubishi воскресила Lancer Evolution: спорткар замінили електрокросовером чужого бренду
Mitsubishi представила електричний кросовер ASX VR-e для Австралії, який має підтримати спортивну спадщину Lancer Evolution. Автівка створена на базі моделі тайванської компанії Foxtron і розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди.
Про це пише видання Motor1.
Новий Mitsubishi ASX VR-e розроблений на основі електричного кросовера Foxtron Bria, який створює Foxtron Vehicle Technologies — автомобільний підрозділ тайванської компанії Foxconn, відомої виробництвом електроніки та складанням пристроїв Apple. Дизайн моделі розробила італійська компанія Pininfarina, а Mitsubishi налаштувала шасі відповідно до власних вимог.
Японський виробник прагне зберегти спадщину своїх спортивних моделей, зокрема Lancer Evolution, навіть попри те, що їхнє виробництво припинено. Керівник Mitsubishi в Австралії Шунічі Кіхара розповів, що компанія планує підтримувати традиції Evo в тій чи іншій формі. ASX VR-e став одним із прикладів такого підходу.
Найпотужніша версія кросовера, ASX VR-e GSR, оснащена двома електродвигунами та системою повного приводу. Її потужність становить 459 к. с., а крутний момент — 700 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,9 секунди, що робить модель найшвидшою за прискоренням серед автомобілів Mitsubishi на австралійському ринку.
Позначення VR-e відсилає до Mitsubishi Galant VR-4 — спортивної моделі, яка допомогла виробнику здобути репутацію в ралі ще до появи Lancer Evolution. Літерами GSR також позначали окремі версії Evo. У новому кросовері ця комплектація передбачає спортивний режим, у якому розподіл крутного моменту змінюється з 50:50 на користь передньої та задньої осей до 30:70 відповідно.
Попри потужні характеристики, ASX VR-e не є повноцінним наступником Lancer Evolution. Mitsubishi поки не планує відновлювати виробництво легендарного спортивного седана. Президент компанії Кейсуке Кішіура називав Evo одним зі скарбів бренду та висловлював сподівання колись повернути його, а також Galant і Diamante. Однак конкретних планів щодо відродження цих моделей наразі немає.
Поява нового Lancer Evolution XI до 2030-х років малоймовірна, а його повернення в майбутньому залишається під питанням. Натомість Mitsubishi продовжує розвивати інші напрямки, зокрема готує новий Pajero, створений власними силами на рамній платформі пікапа Triton.
Раніше Aston Martin презентувала новий DBX GT, який вирізняється незвичайним оформленням салону.
Крім того, Mitsubishi Outlander наступного покоління отримає оновлений зовнішній вигляд і вдосконалену гібридну силову установку, покликану посилити конкурентоспроможність моделі.