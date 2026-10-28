С механической коробкой передач: Nissan представила 300-сильный Sentra Spec-V

Nissan создала концепт Sentra Spec-V мощностью 300 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач, тормозами от GT-R и спортивной подвеской Nismo. Автомобиль был подготовлен для выставки SEMA, но серийное производство пока не подтверждено.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинка возрождает идею спортивного седана Sentra SE-R, который в свое время сочетал в себе живую динамику с более доступной ценой. За основу взяли современную Sentra, но существенно доработали её двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

Концепт оснащен двухлитровым турбодвигателем MR20DD, развивающим 300 к. с. на колесах. Для сравнения: стандартная версия Sentra имеет мощность чуть менее 150 к. с.

Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

Чтобы выдержать возросшую нагрузку, двигатель получил усиленные внутренние компоненты, в частности шатуны Carrillo и поршни JE. Также были установлены турбокомпрессор Garrett G25, передний интеркулер, более производительный топливный насос и усиленные элементы крепления двигателя. Облегчённый маховик Centerforce работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения от Nismo Juke RS.

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Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

В конструкции также использовались компоненты от других спортивных моделей Nissan. От GT-R позаимствовали задний спойлер, передние сиденья Recaro и тормозную систему от GT-R Nismo. Автомобиль также получил расширенный кузовной обвес, вентиляционные отверстия на капоте, гоночные ремни безопасности и выхлопную систему с боковым расположением выпускного патрубка.

Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

За управляемость отвечает модернизированная подвеска Nismo с новыми передними амортизаторами и внешними резервуарами. Ее настроили для использования на гоночной трассе. Завершают комплектацию 19-дюймовые кованые диски Nismo LM-RS1 с шинами Yokohama Advan шириной 265 мм.

Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

Пока что Sentra Spec-V остаётся концептом. Nissan не объявила о планах серийного производства, однако проект демонстрирует, какой может быть спортивная версия доступного седана. Появится ли такая модель в продаже, пока неизвестно.

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