Із механічною коробкою передач: Nissan представила 300-сильний Sentra Spec-V

Nissan створила концепт Sentra Spec-V потужністю 300 к. с. із шестиступеневою механічною коробкою передач, гальмами від GT-R і спортивною підвіскою Nismo. Авто підготували для виставки SEMA, але серійне виробництво поки не підтверджене.

Про це пише видання Motor1.

Новинка відроджує ідею спортивного седана Sentra SE-R, який свого часу поєднував жваву динаміку з доступнішою ціною. За основу взяли сучасну Sentra, але суттєво переробили її двигун, трансмісію та ходову частину.

Концепт оснащений дволітровим турбованим двигуном MR20DD, який розвиває 300 к. с. на колесах. Для порівняння, стандартна версія Sentra має потужність трохи менше ніж 150 к. с.

Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

Щоб витримати збільшене навантаження, мотор отримав посилені внутрішні компоненти, зокрема шатуни Carrillo та поршні JE. Також встановили турбокомпресор Garrett G25, передній інтеркулер, продуктивніший паливний насос і посилені елементи кріплення двигуна. Полегшений маховик Centerforce працює в парі із шестиступеневою механічною коробкою передач і диференціалом підвищеного тертя від Nismo Juke RS.

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Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

У конструкції використали й компоненти від інших спортивних моделей Nissan. Від GT-R запозичили задній спойлер, передні сидіння Recaro та гальмівну систему від GT-R Nismo. Авто також отримало розширений кузовний обвіс, вентиляційні отвори на капоті, гоночні ремені безпеки та вихлопну систему з боковим розташуванням випускного патрубка.

Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

За керованість відповідає модернізована підвіска Nismo з новими передніми амортизаторами та зовнішніми резервуарами. Її налаштували для використання на гоночній трасі. Завершують оснащення 19-дюймові ковані диски Nismo LM-RS1 із шинами Yokohama Advan шириною 265 мм.

Nissan Sentra Spec-V Concept Фото: Nissan

Поки що Sentra Spec-V залишається концептом. Nissan не оголосила про плани серійного виробництва, однак проєкт демонструє, якою може бути спортивна версія доступного седана. Чи з'явиться така модель у продажу, наразі невідомо.

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