На 36% больше тяги: электрический внедорожник Kia EV9 2027 года удивил неожиданным обновлением

Kia объявила цены на электрический внедорожник EV9 2027 модельного года. Модель получила обновленную стандартную комплектацию, а в версии Land крутящий момент вырос на 36% — до 700 Нм.

Об этом сообщает издание Motor1.

Стартовая цена трёхрядного электро-SUV в США составляет 56 635 долларов (примерно 2,48 млн грн), включая доставку стоимостью 1645 долларов. Всего покупателям предложат пять версий модели — Light Short Range, Light Long Range, Wind, Land и GT-Line.

Самая доступная версия Kia EV9 Light Short Range стоит $56 635 (около 2,48 млн грн), а версия Light Long Range — $59 635 (примерно 2,61 млн грн). Версия Wind оценивается в $65 735 (около 2,88 млн грн), Land — в $71 635 (примерно 3,13 млн грн), а GT-Line — в $73 635 (около 3,22 млн грн).

Kia EV9 2027 года Фото: Kia

Основные изменения касаются комплектаций Wind и Land. Обе получили пакет Nightfall Edition, который ранее предлагался в качестве дополнительного оборудования. Для комплектации Wind он включает 19-дюймовые колесные диски с чёрной отделкой, глянцевые чёрные элементы кузова и новый цвет Wolf Gray.

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В версии Land пакет включает 20-дюймовые чёрные колёсные диски, глянцевые чёрные детали экстерьера, чёрную обивку потолка и особый узор обивки сидений.

Kia EV9 2027 года Фото: Kia

При этом наиболее заметные технические обновления коснулись именно Kia EV9 Land. Крутящий момент её силовой установки увеличили с 514 до 700 Нм — примерно на 36 %. В версии Wind этот показатель составляет 600 Нм.

Комплектации Land и GT-Line оснащены полным приводом и силовой установкой мощностью 379 к. с. Однако более высокий крутящий момент у Land отличает её от GT-Line по тяговым характеристикам.

Kia EV9 2027 года Фото: Kia

Указанные цены не включают налоги и дополнительные сборы, которые могут увеличить конечную стоимость электромобиля для покупателя.

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