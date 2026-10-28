На 36% більше тяги: електричний позашляховик Kia EV9 2027 здивував несподіваним оновленням
Kia оголосила ціни на електричний позашляховик EV9 2027 модельного року. Модель отримала оновлене стандартне оснащення, а у версії Land крутний момент зріс на 36% — до 700 Нм.
Про це пише видання Motor1.
Початкова ціна трирядного електричного SUV у США становить $56 635 (приблизно 2,48 млн грн), включно з доставкою вартістю $1645. Загалом покупцям запропонують п'ять версій моделі — Light Short Range, Light Long Range, Wind, Land і GT-Line.
Найдоступніша Kia EV9 Light Short Range коштує $56 635 (близько 2,48 млн грн), а варіант Light Long Range — $59 635 (приблизно 2,61 млн грн). Версія Wind оцінена в $65 735 (близько 2,88 млн грн), Land — у $71 635 (приблизно 3,13 млн грн), а GT-Line — у $73 635 (близько 3,22 млн грн).
Основні зміни стосуються комплектацій Wind і Land. Обидві отримали пакет Nightfall Edition, який раніше пропонували як додаткове оснащення. Для Wind він передбачає 19-дюймові колісні диски з чорним оздобленням, глянцеві чорні елементи кузова та новий колір Wolf Gray.
У версії Land пакет включає 20-дюймові чорні колісні диски, глянцеві чорні деталі екстер'єру, чорну оббивку стелі та особливий візерунок оббивки сидінь.
Водночас найпомітніше технічне оновлення отримала саме Kia EV9 Land. Крутний момент її силової установки збільшили з 514 до 700 Нм — приблизно на 36%. У версії Wind цей показник становить 600 Нм.
Комплектації Land і GT-Line мають повний привод та силову установку потужністю 379 к. с. Однак збільшення крутного моменту в Land відрізняє її від GT-Line за характеристиками тяги.
Зазначені ціни не враховують податки та додаткові збори, які можуть збільшити кінцеву вартість електромобіля для покупця.
Нагадаємо, Aston Martin представила новий DBX GT з ексклюзивним оформленням інтер'єру.
Також раніше стало відомо, яким буде Mitsubishi Outlander нового покоління. Кросовер отримає виразніший дизайн і суттєво модернізовану гібридну силову установку.