На 36% більше тяги: електричний позашляховик Kia EV9 2027 здивував несподіваним оновленням

Kia оголосила ціни на електричний позашляховик EV9 2027 модельного року. Модель отримала оновлене стандартне оснащення, а у версії Land крутний момент зріс на 36% — до 700 Нм.

Про це пише видання Motor1.

Початкова ціна трирядного електричного SUV у США становить $56 635 (приблизно 2,48 млн грн), включно з доставкою вартістю $1645. Загалом покупцям запропонують п'ять версій моделі — Light Short Range, Light Long Range, Wind, Land і GT-Line.

Найдоступніша Kia EV9 Light Short Range коштує $56 635 (близько 2,48 млн грн), а варіант Light Long Range — $59 635 (приблизно 2,61 млн грн). Версія Wind оцінена в $65 735 (близько 2,88 млн грн), Land — у $71 635 (приблизно 3,13 млн грн), а GT-Line — у $73 635 (близько 3,22 млн грн).

2027 Kia EV9 Фото: Kia

Основні зміни стосуються комплектацій Wind і Land. Обидві отримали пакет Nightfall Edition, який раніше пропонували як додаткове оснащення. Для Wind він передбачає 19-дюймові колісні диски з чорним оздобленням, глянцеві чорні елементи кузова та новий колір Wolf Gray.

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У версії Land пакет включає 20-дюймові чорні колісні диски, глянцеві чорні деталі екстер'єру, чорну оббивку стелі та особливий візерунок оббивки сидінь.

2027 Kia EV9 Фото: Kia

Водночас найпомітніше технічне оновлення отримала саме Kia EV9 Land. Крутний момент її силової установки збільшили з 514 до 700 Нм — приблизно на 36%. У версії Wind цей показник становить 600 Нм.

Комплектації Land і GT-Line мають повний привод та силову установку потужністю 379 к. с. Однак збільшення крутного моменту в Land відрізняє її від GT-Line за характеристиками тяги.

2027 Kia EV9 Фото: Kia

Зазначені ціни не враховують податки та додаткові збори, які можуть збільшити кінцеву вартість електромобіля для покупця.

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