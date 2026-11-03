Acura воскресила легендарный NSX: более 3000 запчастей вернут спорткар к жизни

Acura начала продавать в США более 3000 воспроизведенных запчастей для NSX первого поколения, выпускавшегося в 1991–2005 годах. Программа Honda Heritage Parts поможет владельцам поддерживать спортивные автомобили в рабочем состоянии.

Об этом сообщает издание Motor1.

Продажи начались 2 ноября. Запчасти можно заказать через дилерские центры Acura или в интернет-магазине Honda DreamShop. Полный каталог запчастей и цены на каждую из них пока не обнародованы.

1991 Acura NSX Фото: Acura

Программа охватывает пять основных систем автомобиля — силовую установку, шасси, электрику, кузов и салон. Это позволяет владельцам восстанавливать NSX даже в тех случаях, когда необходимые компоненты сложно найти на вторичном рынке.

Acura NSX 1991 года Фото: Acura

В каталоге представлены два типа запчастей. Genuine Honda Reproduction Parts — это воссозданные оригинальные детали, изготовленные с использованием тех же материалов и технологий, что и компоненты заводского производства.

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1991 Acura NSX Фото: Acura

Honda Compatible Parts — это новые заменяющие детали, разработанные для запчастей, которые Honda больше не производит или не продает. Они должны соответствовать автомобилю по размерам и функциональности, но не обязательно повторять исходный производственный процесс.

Это важно для владельцев, стремящихся максимально сохранить оригинальность автомобиля при реставрации. В то же время Acura и Honda пока не уточнили, к какой категории относится каждая деталь и сколько она стоит. Эту информацию нужно проверять в каталоге или через дилерский отдел запчастей.

Acura NSX 1991 года Фото: Acura

В Honda также заявили, что программа Heritage Parts впоследствии охватит и другие классические спортивные модели Acura и Honda. Какие именно автомобили получат поддержку в следующую очередь, компания пока не сообщила.

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