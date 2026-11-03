Acura воскресила легендарний NSX: понад 3000 запчастин повернуть спорткар до життя

Acura почала продавати у США понад 3000 відтворених запчастин для NSX першого покоління, який випускали у 1991–2005 роках. Програма Honda Heritage Parts допоможе власникам підтримувати спортивні авто в робочому стані.

Про це пише видання Motor1.

Продажі стартували 2 листопада. Запчастини можна замовити через дилерські центри Acura або онлайн-магазин Honda DreamShop. Повний каталог деталей і ціни на кожну з них поки не оприлюднили.

1991 Acura NSX Фото: Acura

Програма охоплює п'ять основних систем автомобіля — силову установку, шасі, електрику, кузов та салон. Це дає змогу власникам відновлювати NSX навіть у випадках, коли необхідні компоненти складно знайти на вторинному ринку.

1991 Acura NSX Фото: Acura

У каталозі передбачено два типи запчастин. Genuine Honda Reproduction Parts — це відтворені оригінальні деталі, виготовлені з використанням тих самих матеріалів і технологій, що й компоненти заводського виробництва.

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1991 Acura NSX Фото: Acura

Honda Compatible Parts — це нові замінники, розроблені для деталей, які Honda більше не виробляє або не продає. Вони мають відповідати автомобілю за розмірами та функціональністю, але не обов'язково повторюють початковий виробничий процес.

Різниця важлива для власників, які прагнуть максимально зберегти оригінальність автомобіля під час реставрації. Водночас Acura та Honda поки не уточнили, до якої категорії належить кожна деталь і скільки вона коштує. Цю інформацію потрібно перевіряти в каталозі або через дилерський відділ запчастин.

1991 Acura NSX Фото: Acura

У Honda також заявили, що програма Heritage Parts згодом охопить інші класичні спортивні моделі Acura та Honda. Які саме автомобілі отримають підтримку наступними, компанія поки не повідомила.

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