Honda сорвала джекпот в США: кроссоверы и гибриды принесли рекордные продажи за шесть лет

В октябре 2026 года Honda продала в США 119 952 автомобиля — на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лучший октябрьский результат компании с 2020 года, которого удалось достичь благодаря спросу на кроссоверы и гибриды.

Об этом сообщает издание Motor1.

Основным двигателем продаж стала Honda CR-V. В октябре покупатели приобрели 34 815 таких автомобилей — на 9,8 % больше, чем год назад. Это рекордный показатель для этой модели за октябрь. Гибридные версии обеспечили 53% продаж CR-V, а их количество достигло 18 534 единиц — что также является месячным рекордом.

В целом Honda продала 109 162 автомобиля под собственным брендом, что на 9,1 % больше, чем в октябре 2025 года. Премиальное подразделение Acura реализовало 10 790 автомобилей, продемонстрировав снижение на 2,5%.

Наилучшую динамику продемонстрировали так называемые легкие грузовики — категория, к которой Honda относит внедорожники, кроссоверы, минивэны и пикапы. Их продажи выросли на 9,6%, до 83 559 единиц. Это рекордный результат для октября. Продажи легковых автомобилей также увеличились — на 4,5%, до 36 393 единиц.

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Honda Accord Фото: Honda

Honda установила новый рекорд и по продажам гибридов. В октябре компания реализовала 32 519 таких автомобилей — на 5,1 % больше, чем в прошлом году. На долю гибридных версий пришлось 36 % продаж Civic и 45 % продаж Accord.

Среди других моделей заметно выросли продажи HR-V — до 12 353 автомобилей, что на 11 % больше, чем год назад. Passport установил октябрьский рекорд с результатом 5419 единиц (+14,9 %). Минивэн Odyssey продемонстрировал рост на 32,2%, до 7 202 автомобилей, а пикап Ridgeline — на 7,9%, до 4 410 единиц.

В сегменте легковых автомобилей Accord продемонстрировал лучший октябрь с 2020 года, увеличив продажи на 10,6 %. Civic разошёлся тиражом 17 960 единиц. Спортивное купе Prelude второй месяц подряд преодолело отметку в 400 проданных автомобилей.

Acura продемонстрировала неоднозначные результаты. Несмотря на снижение продаж в октябре, за первые десять месяцев 2026 года бренд реализовал 114 458 автомобилей — на 3,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Acura RDX Фото: Acura

Среди моделей Acura лучше всего продавался MDX — 5232 автомобиля, что на 54,3 % больше, чем в октябре 2025 года. Кроссовер ADX разошёлся тиражом 2508 единиц, а продажи Integra выросли на 11,5%.

В целом Honda и Acura продали в США 1 269 213 автомобилей за первые десять месяцев 2026 года. Это на 5 % больше, чем за тот же период прошлого года. Основной вклад в рост внесли кроссоверы и гибридные модели.

Кроме того, Honda готовит новый пикап с рамной конструкцией, который планирует представить в 2028 году. Он будет создан на базе Mitsubishi Triton, известного также как L200, и ориентирован в первую очередь на рынки Юго-Восточной Азии. В США модель, вероятно, не будет продаваться из-за высоких импортных пошлин. Для американского рынка основным пикапом Honda останется Ridgeline, следующее поколение которого ожидается в конце этого десятилетия.

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