Honda зірвала джекпот у США: кросовери та гібриди принесли рекордні продажі за шість років

Honda продала у США 119 952 авто у жовтні 2026 року — на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найкращий жовтневий результат компанії з 2020 року, якого вдалося досягти завдяки попиту на кросовери та гібриди.

Про це пише видання Motor1.

Основним драйвером продажів став Honda CR-V. У жовтні покупці придбали 34 815 таких авто — на 9,8% більше, ніж рік тому. Це рекордний показник для моделі за жовтень. Гібридні версії забезпечили 53% продажів CR-V, а їхня кількість сягнула 18 534 одиниць — також місячного рекорду.

Загалом Honda продала 109 162 авто під власним брендом, що на 9,1% більше, ніж у жовтні 2025 року. Преміальний підрозділ Acura реалізував 10 790 авто, продемонструвавши зниження на 2,5%.

Найкращу динаміку показали так звані легкі вантажівки — категорія, до якої Honda зараховує позашляховики, кросовери, мінівени та пікапи. Їхні продажі зросли на 9,6%, до 83 559 одиниць. Це рекордний результат для жовтня. Продажі легкових авто також збільшилися — на 4,5%, до 36 393 одиниць.

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Honda Accord Фото: Honda

Honda встановила новий рекорд і за продажами гібридів. У жовтні компанія реалізувала 32 519 таких авто — на 5,1% більше, ніж торік. Гібридні версії становили 36% продажів Civic і 45% продажів Accord.

Серед інших моделей помітно зросли продажі HR-V — до 12 353 авто, що на 11% більше, ніж рік тому. Passport встановив жовтневий рекорд із результатом 5419 одиниць (+14,9%). Мінівен Odyssey продемонстрував зростання на 32,2%, до 7202 авто, а пікап Ridgeline — на 7,9%, до 4410 одиниць.

У сегменті легкових авто Accord показав найкращий жовтень із 2020 року, збільшивши продажі на 10,6%. Civic розійшовся тиражем 17 960 одиниць. Спортивне купе Prelude другий місяць поспіль подолало позначку у 400 проданих авто.

Acura продемонструвала неоднозначні результати. Попри зниження продажів у жовтні, за перші десять місяців 2026 року бренд реалізував 114 458 авто — на 3,7% більше, ніж за аналогічний період торік.

Acura RDX Фото: Acura

Найкраще серед моделей Acura продався MDX — 5232 авто, що на 54,3% більше, ніж у жовтні 2025 року. Кросовер ADX розійшовся тиражем 2508 одиниць, а продажі Integra зросли на 11,5%.

Загалом Honda та Acura продали у США 1 269 213 авто за перші десять місяців 2026 року. Це на 5% більше, ніж за той самий період минулого року. Основну частину зростання забезпечили кросовери та гібридні моделі.

Окремо Honda готує новий пікап з рамною конструкцією, який планує представити у 2028 році. Він буде створений на базі Mitsubishi Triton, відомого також як L200, і орієнтуватиметься передусім на ринки Південно-Східної Азії. У США модель, імовірно, не продаватимуть через високі імпортні мита. Для американського ринку основним пікапом Honda залишиться Ridgeline, наступне покоління якого очікується пізніше цього десятиліття.

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