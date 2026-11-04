Nissan Frontier с турбонаддувом от GT-R: Ford Ranger Raptor получил нового конкурента

Nissan представила на выставке SEMA 2026 концептуальный пикап Frontier Ronin с двойным турбонаддувом от GT-R. Проект демонстрирует потенциал модели и возможность создания более мощной версии, способной составить конкуренцию Ford Ranger Raptor.

Об этом пишет издание Autoblog.

Серийный Nissan Frontier оснащается атмосферным 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 310 к. с. Концепт Ronin сохранил этот двигатель, но получил систему двойного турбонаддува, заимствованную у одного из самых известных спорткаров бренда — Nissan GT-R.

В то же время в пикапе не используется двигатель VR38DETT от GT-R. Вместо него Nissan оставила штатный VQ38DD, дополнив его турбокомпрессорами. Компания не раскрыла, насколько выросла мощность силового агрегата.

Nissan Frontier Фото: Nissan

Для сравнения: бензиновый Ford Ranger Raptor оснащается 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 405 к. с. Toyota Tacoma с гибридной установкой i-Force Max на базе 2,4-литрового турбомотора развивает 326 к. с.

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Nissan Frontier Ronin получил серьезные внедорожные доработки

Турбонаддув — не единственное изменение в концепции. Nissan установила систему управления двигателем EcuTek, передний интеркулер, два воздухозаборника для бездорожья и выхлопную систему Nismo Off Road.

Nissan Frontier Фото: Nissan

Подвеску также существенно доработали. Пикап получил модифицированные компоненты от Nissan Titan, новую заднюю ось, амортизаторы Bilstein Black Hawk и специальные гоночные рычаги подвески.

Комплект компонентов CJD Racing обеспечил автомобилю следующие характеристики:

увеличение дорожного просвета за счет подъема подвески на 10,2 см;

расширение колеи на 30,5 см;

ход подвески до 35,6 см.

Внешний вид Frontier Ronin изменили с помощью специальной передней панели, решетки радиатора и бамперов. Также установили расширители колесных арок Nismo Off Road, дополнительное освещение, защитные пороги и всепогодные коврики.

Nissan Frontier Фото: Nissan

В салоне появились спортивные ковшообразные сиденья Kinetic и дополнительный блок приборов на приборной панели. Он отображает давление наддува, давление масла и температуру выхлопных газов.

Может ли Nissan выпустить более мощную версию Frontier?

Пока что Frontier Ronin остаётся концептом, и Nissan не подтвердила его серийное производство. В то же время компания может использовать отзывы посетителей выставки SEMA для оценки интереса к более мощному пикапу.

Nissan Frontier Фото: Nissan

Автопроизводитель отмечает, что некоторые предыдущие концепты, представленные на выставке SEMA, повлияли на появление серийных моделей. В качестве примера Nissan приводит линейку Rock Creek.

Если интерес к Ronin будет достаточным, компания может рассмотреть возможность создания новой комплектации Frontier, стоящей выше Pro-4X. Такая версия потенциально могла бы приблизиться по мощности к Ford Ranger Raptor или даже превзойти его.

Ранее Nissan уже сотрудничала с Roush Performance над более экстремальной версией Frontier Pro-4X R. Она получила увеличение клиренса на 5,1 см, внедорожные амортизаторы Öhlins 2.0 и 17-дюймовые колесные диски с титановым покрытием. Однако силовой агрегат остался стандартным.

Помимо Frontier Ronin, Nissan представила на выставке SEMA 2026 ещё два концепт-кара — Pathfinder XE-V6, посвящённый 40-летию модели, и Armada Jungle Patrol. Выставка проходит с 3 по 6 ноября в конференц-центре Лас-Вегаса.

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