Nissan Frontier із турбонаддувом від GT-R: Ford Ranger Raptor отримав нового конкурента

Nissan показала на виставці SEMA 2026 концептуальний пікап Frontier Ronin із подвійним турбонаддувом від GT-R. Проєкт демонструє потенціал моделі та можливість створення потужнішої версії, здатної конкурувати з Ford Ranger Raptor.

Про це пише видання Autoblog.

Серійний Nissan Frontier оснащується атмосферним 3,8-літровим двигуном V6 потужністю 310 к. с. Концепт Ronin зберіг цей мотор, але отримав систему подвійного турбонаддуву, запозичену в одного з найвідоміших спорткарів бренду — Nissan GT-R.

Водночас пікап не використовує двигун VR38DETT від GT-R. Замість нього Nissan залишила штатний VQ38DD, доповнивши його турбокомпресорами. Компанія не розкрила, наскільки зросла потужність силового агрегату.

Nissan Frontier Фото: Nissan

Для порівняння, бензиновий Ford Ranger Raptor оснащується 3,0-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 405 к. с. Toyota Tacoma з гібридною установкою i-Force Max на базі 2,4-літрового турбомотора розвиває 326 к. с.

Видео дня

Nissan Frontier Ronin отримав серйозні позашляхові доопрацювання

Турбонаддув — не єдина зміна концепту. Nissan встановила систему керування двигуном EcuTek, передній інтеркулер, два повітрозабірники для бездоріжжя та вихлопну систему Nismo Off Road.

Nissan Frontier Фото: Nissan

Підвіску також суттєво переробили. Пікап отримав модифіковані компоненти від Nissan Titan, нову задню вісь, амортизатори Bilstein Black Hawk і спеціальні гоночні важелі підвіски.

Комплект компонентів CJD Racing забезпечив автомобілю такі характеристики:

збільшення дорожнього просвіту завдяки підйому підвіски на 10,2 см;

розширення колії на 30,5 см;

хід підвіски до 35,6 см.

Зовнішність Frontier Ronin змінили за допомогою спеціальних передньої панелі, решітки радіатора та бамперів. Також встановили розширювачі колісних арок Nismo Off Road, додаткове освітлення, захисні пороги та всепогодні килимки.

Nissan Frontier Фото: Nissan

У салоні з'явилися спортивні ковшоподібні сидіння Kinetic і додатковий блок приладів на передній панелі. Він відображає тиск наддуву, тиск оливи та температуру вихлопних газів.

Чи може Nissan випустити потужніший Frontier

Поки що Frontier Ronin залишається концептом, і Nissan не підтвердила його серійне виробництво. Водночас компанія може використати реакцію відвідувачів SEMA для оцінки інтересу до потужнішого пікапа.

Nissan Frontier Фото: Nissan

Автовиробник зазначає, що деякі попередні концепти, представлені на SEMA, вплинули на появу серійних моделей. Як приклад Nissan наводить лінійку Rock Creek.

Якщо інтерес до Ronin буде достатнім, компанія може розглянути створення нової комплектації Frontier вище за Pro-4X. Така версія потенційно могла б наблизитися до Ford Ranger Raptor за потужністю або навіть перевершити його.

Раніше Nissan уже співпрацювала з Roush Performance над екстремальнішою версією Frontier Pro-4X R. Вона отримала підйом підвіски на 5,1 см, позашляхові амортизатори Öhlins 2.0 та 17-дюймові колісні диски з титановим покриттям. Проте силовий агрегат залишився стандартним.

Окрім Frontier Ronin, Nissan привезла на SEMA 2026 ще два концепти — Pathfinder XE-V6, присвячений 40-річчю моделі, та Armada Jungle Patrol. Виставка проходить із 3 до 6 листопада в конференц-центрі Лас-Вегаса.

Раніше ми писали, що Nissan представила яскраву модифікацію популярного кросовера, адаптовану до українських доріг.

Крім того, з'явилися перші подробиці про Nissan Skyline 2027 модельного року — новинку вже показали на світлинах.