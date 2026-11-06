Honda удивила неожиданным решением: где будут выпускать новый электрокроссовер Alpha

Honda объявила название своего нового электрокроссовера — Alpha. Мировая премьера модели состоится 2 декабря 2026 года в Индии, которая также станет основной производственной базой для поставок автомобилей на мировые рынки.

Об этом сообщает издание Motor1 со ссылкой на индийское подразделение Honda Cars India.

Наряду с названием компания представила обновленную эмблему в форме буквы H, которую будут использовать на электромобилях следующего поколения.

Honda Alpha Фото: InsideEVs

Alpha станет первой серийной моделью Honda в Индии с новым логотипом бренда. Название происходит от первой буквы греческого алфавита и, по замыслу производителя, символизирует новый этап развития компании.

Honda Alpha Фото: InsideEVs

Новый кроссовер тесно связан с концептом Honda 0 Alpha, который был представлен на выставке Japan Mobility Show. Ожидается, что серийная версия сохранит основные черты прототипа. В частности, на тизерном изображении виден высокий кузов с почти вертикальной задней частью.

Видео дня

Honda Alpha Фото: InsideEVs

В Индии эта модель не только дебютирует, но и станет базой для будущего глобального производства. Таким образом, Honda планирует использовать эту страну для выпуска электрокроссовера, который будет поставляться на другие рынки.

Honda Alpha Фото: InsideEVs

В то же время компания пока не раскрыла технические характеристики Alpha. Неизвестны емкость аккумулятора, запас хода, цена и сроки начала продаж за пределами Индии. Кроме того, Honda пока не назвала страны, в которые будет экспортировать новинку, и не подтвердила её появление в США.

Ранее Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается нестандартным оформлением салона.

Кроме того, Mitsubishi готовит Outlander пятого поколения с обновленным дизайном кузова и усовершенствованной гибридной силовой установкой.