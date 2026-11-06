Honda здивувала несподіваним рішенням: де випускатимуть новий електрокросовер Alpha

Honda оголосила назву свого нового електричного кросовера — Alpha. Світова прем'єра моделі відбудеться 2 грудня 2026 року в Індії, яка також стане основною виробничою базою для постачання авто на глобальні ринки.

Про це пише видання Motor1 з посиланням на індійську філію Honda Cars India.

Разом із назвою компанія представила оновлену емблему у формі літери H, яку використовуватимуть на електромобілях наступного покоління.

Honda Alpha Фото: InsideEVs

Alpha стане першою серійною моделлю Honda в Індії з новим логотипом бренду. Назва походить від першої літери грецького алфавіту та, за задумом виробника, символізує новий етап розвитку компанії.

Honda Alpha Фото: InsideEVs

Новий кросовер тісно пов'язаний із концептом Honda 0 Alpha, який показали на виставці Japan Mobility Show. Очікується, що серійна версія збереже основні риси прототипу. Зокрема, на тизерному зображенні помітний високий кузов із майже вертикальною задньою частиною.

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Honda Alpha Фото: InsideEVs

В Індії модель не лише дебютує, а й отримала майбутню глобальну виробничу базу. Таким чином, Honda планує використовувати країну для випуску електричного кросовера, який постачатимуть на інші ринки.

Honda Alpha Фото: InsideEVs

Водночас компанія поки не розкрила технічних характеристик Alpha. Невідомі ємність акумулятора, запас ходу, ціна та терміни початку продажів за межами Індії. Також Honda ще не назвала країни, до яких експортуватиме новинку, і не підтвердила її появу у США.

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