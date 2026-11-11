Не ведитесь на хороший вид: механик назвал 5 авто, которые не рекомендует покупать с пробегом

Американский механик Грег Дэймон назвал пять моделей подержанных авто, от приобретения которых советует отказаться из-за частых поломок и высокой стоимости ремонта. В список попали BMW X5, Nissan Altima, Hyundai Kona, Chevrolet Cruze и Land Rover Range Rover.

Об этом говорится в материале издания GoBankingRates.

По словам Дэймона, покупателям следует оценивать не только внешний вид и репутацию бренда, но и потенциальные затраты на обслуживание. Некоторые авто могут казаться выгодной покупкой, но со временем требовать значительных вложений в ремонт.

BMW X5

Несмотря на престижный статус и спортивное управление BMW X5 может стать источником значительных затрат. Среди распространенных проблем этой модели – истоки масла, неисправности пневматической подвески и электроники.

BMW X5 Фото: BMW

По данным CarBuzz и CarExamer, ремонт таких неисправностей обходится дорого, а поиск доступных запчастей и мастеров, хорошо знающих особенности модели, может быть сложным. Особенно высокими затраты становятся по завершении гарантии.

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Nissan Altima

Механик советует избегать Nissan Altima 2013-2015 годов выпуска. Эти автомобили испытывают проблемы с трансмиссией, двигателем и системой вождения.

Nissan Altima Фото: Nissan

Как отмечает CoPilot, одной из основных причин неисправностей является вариатор CVT. Его ремонт сложен и дорог, а поломки могут возникать еще до пробега 100 тысяч миль (около 161 тысяч км). Неисправности трансмиссии также могут создавать риски во время движения, в частности из-за проскальзывания или остановки двигателя.

Hyundai Kona

Потенциальным покупателям Hyundai Kona советуют обратить особое внимание на автомобили 2018 и 2021 годов выпуска. По данным CoPilot и Vehicle Accident Injury, отдельные версии этих авто испытывают проблемы с двигателями и электричеством.

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Владельцы сообщали о постороннем стуке, остановке двигателя и его полном выходе из строя. Часть неисправностей связывается с дефектными поршневыми кольцами. Замена двигателя после завершения гарантии может стоить несколько тысяч долларов. Дополнительные затраты также могут вызвать проблемы с электронными системами.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze позиционировались как доступный и экономичный автомобиль, однако владельцы нередко сталкиваются с неисправностями двигателя, трансмиссии и системы охлаждения.

Особенно проблемными считаются модели 2012 года и некоторые ранние версии. По данным Kelley Blue Book, среди типичных неисправностей – утечки жидкостей, проблемы с электричеством и внезапная остановка двигателя.

Chevrolet Cruze Фото: Chevrolet

Механики также отмечают утечки охлаждающей жидкости, поломки водяного насоса и некорректную работу трансмиссии. В редких случаях стоимость ремонта может превышать остаточную стоимость самого авто.

Land Rover Range Rover

Замыкает список Land Rover Range Rover. Несмотря на роскошный салон и внедорожные возможности модель имеет проблемы с надежностью.

По данным Autotrader и CoPilot, среди характерных неисправностей – поломки подвески, двигателя и электроники. Особенно дорогостоящим может быть ремонт пневматической подвески. Обслуживание также усложняет высокая стоимость запчастей и необходимость специализированной диагностики.

Land Rover Range Rover Фото: Скриншот

Из-за непредвиденных затрат на ремонт владельцы подержанных Range Rover иногда вынуждены продавать автомобили, даже если снаружи они остаются в хорошем состоянии.

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