Не ведіться на гарний вигляд: механік назвав 5 авто, які не радить купувати з пробігом

Американський механік Грег Деймон назвав п’ять моделей вживаних авто, від придбання яких радить відмовитися через часті поломки та високу вартість ремонту. До списку потрапили BMW X5, Nissan Altima, Hyundai Kona, Chevrolet Cruze та Land Rover Range Rover.

Про це йдеться у матеріалі видання GoBankingRates.

За словами Деймона, покупцям варто оцінювати не лише зовнішній вигляд і репутацію бренду, а й потенційні витрати на обслуговування. Деякі авто можуть здаватися вигідною покупкою, але згодом вимагати значних вкладень у ремонт.

BMW X5

Попри престижний статус і спортивне керування, BMW X5 може стати джерелом значних витрат. Серед поширених проблем цієї моделі — витоки оливи, несправності пневматичної підвіски та електроніки.

BMW X5 Фото: BMW

За даними CarBuzz і CarExamer, ремонт таких несправностей обходиться дорого, а пошук доступних запчастин і майстрів, які добре знають особливості моделі, може бути складним. Особливо високими витрати стають після завершення гарантії.

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Nissan Altima

Механік радить уникати Nissan Altima 2013–2015 років випуску. Ці автомобілі мають проблеми з трансмісією, двигуном і системою кермування.

Nissan Altima Фото: Nissan

Як зазначає CoPilot, однією з головних причин несправностей є варіатор CVT. Його ремонт складний і дорогий, а поломки можуть виникати ще до пробігу 100 тисяч миль (близько 161 тисячі км). Несправності трансмісії також можуть створювати ризики під час руху, зокрема через прослизання або зупинку двигуна.

Hyundai Kona

Потенційним покупцям Hyundai Kona радять звернути особливу увагу на автомобілі 2018 та 2021 років випуску. За даними CoPilot і Vehicle Accident Injury, окремі версії цих авто мають проблеми з двигунами та електрикою.

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Власники повідомляли про сторонній стукіт, зупинку двигуна та його повний вихід з ладу. Частину несправностей пов'язують із дефектними поршневими кільцями. Заміна двигуна після завершення гарантії може коштувати кілька тисяч доларів. Додаткові витрати також можуть спричиняти проблеми з електронними системами.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze позиціонували як доступний та економний автомобіль, однак власники нерідко стикаються з несправностями двигуна, трансмісії та системи охолодження.

Особливо проблемними вважають моделі 2012 року та деякі ранні версії. За даними Kelley Blue Book, серед типових несправностей — витоки рідин, проблеми з електрикою та раптова зупинка двигуна.

Chevrolet Cruze Фото: Chevrolet

Механіки також відзначають витоки охолоджувальної рідини, поломки водяного насоса та некоректну роботу трансмісії. В окремих випадках вартість ремонту може перевищувати залишкову вартість самого авто.

Land Rover Range Rover

Замикає список Land Rover Range Rover. Попри розкішний салон і позашляхові можливості, модель має проблеми з надійністю.

За даними Autotrader і CoPilot, серед характерних несправностей — поломки підвіски, двигуна та електроніки. Особливо дорогим може бути ремонт пневматичної підвіски. Обслуговування також ускладнюють висока вартість запчастин і необхідність спеціалізованої діагностики.

Land Rover Range Rover Фото: Скриншот

Через непередбачувані витрати на ремонт власники вживаних Range Rover іноді змушені продавати автомобілі, навіть якщо зовні вони залишаються в хорошому стані.

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