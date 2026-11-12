Супермотор не для Европы: Subaru создает новый оппозитник вопреки переходу на электрокары

Цель — 50% тепловой эффективности. Двигатель внутреннего сгорания еще покажет на что способен

Японские гиганты Toyota, Mazda и Subaru объединились, чтобы доказать это. Каждый пошел своим путем: Toyota пилит компактные «четверки», Mazda колдует над ротором и новым Skyactiv-Z, а Subaru остается верна своему любимому оппозитнику. И вот теперь марка раскрыла карты, показав наработки по новому семейству. Об этом пишет Motor1.

Главная задача инженеров — радикально поднять эффективность «боксера», не испортив его фирменный характер. Конструкцию кардинально менять не стали и сосредоточились на вихревых потоках в цилиндрах, которые заставляют топливно-воздушную смесь перемешиваться гораздо быстрее и однороднее еще до момента искрообразования. Журналистам японского Motor-Fan даже показали предварительные результаты. Новый агрегат, несмотря на короткоходность, генерирует завихрения эффективнее всех бенчмарк-моторов конкурентов.

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Больше того, Subaru внедрила трехмерный анализ горения, это позволяет предельно точно предсказывать распространение пламени в камере, пресекать детонацию в зародыше и оптимизировать сгорание. Как итог — прототип нового турбомотора с непосредственным впрыском работает в зоне высокой тепловой эффективности вдвое шире, чем нынешний атмосферный мотор для гибридов, таким образом машина будет экономить топливо не только в тепличных условиях, но и в реальных рваных режимах езды.

Но 50% КПД так просто не получатся. Японцы примеряют турбину с изменяемой геометрией (VGT), чтобы убрать турбояму, хотя сами же признают, что гибридный довесок справится с этим не хуже. Параллельно тестируется работа по циклу Миллера, изменение фаз впуска улучшает соотношение степеней сжатия и расширения, попутно снижая температуру выхлопа. Это делает внедрение капризной VGT более реальным и дешевым. Но и этого мало, в ход может пойти технология предкамерного зажигания, которую недавно обкатала BMW на своих европейских «эмках».

Когда ждать чуда? Точных сроков нет. 50% тепловой эффективности — это пока скорее вектор, чем подтвержденная характеристика. И здесь кроется главный парадокс. Пока инженеры спасают оппозитник, маркетологи приговорили бензиновые Subaru в Европе. К 2028 году марка перейдет там на чистую электротягу. Так что наслаждаться новым суперэффективным мотором будут где угодно, но не в Старом Свете.

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