Настоящий хит импорта: эта модель Volkswagen возглавила рейтинг подержанных авто в Украине

В октябре украинцы ввезли 22,4 тыс. легковых автомобилей из-за рубежа. Чаще выбирали бензиновые модели, хотя заметно выросла доля гибридов, а первое место среди конкретных моделей занял Volkswagen Golf.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, по сравнению с октябрем прошлого года количество импортируемых подержанных автомобилей уменьшилось на 14%.

Какие подержанные автомобили чаще всего привозили в Украину

Наибольшую долю среди автомобилей, пополнивших украинский автопарк в октябре, составили бензиновые модели – 51%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их доля равнялась 44%.

Второе место заняли электромобили, на которые пришлось 20% импорта. Год назад этот показатель был значительно выше – 30%. Доля дизельных автомобилей также сократилась — с 18% до 16%.

В то же время гибриды стали популярнее. Если в октябре 2025 года они составляли 5% всех ввозимых подержанных авто, то в этом году их доля удвоилась и достигла 10%. Автомобили с ГБО сохранили прошлогодний показатель – 3%.

Видео дня

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в октябре получили украинскую регистрацию, составил 8,6 года.

ТОП-10 самых популярных моделей авто

Больше всего украинцы привезли Volkswagen Golf — за месяц зарегистрировали 971 такой автомобиль. Вторую позицию занял Volkswagen Tiguan с результатом 800 единиц, а третью – Nissan Rogue, избравший 733 покупателя.

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

В десятку лидеров также попали:

Volkswagen Golf — 971 авто; Volkswagen Tiguan — 800 авто; Nissan Rogue — 733 авто; Audi Q5 — 698 авто; Skoda Octavia — 650 авто; Renault Megane — 604 авто; Tesla Model Y — 603 авто; Nissan Leaf — 524 авто; Tesla Model 3 — 491 авто; Ford Escape — 469 авто.

Таким образом, в рейтинге представлены традиционные бензиновые и дизельные модели, так и электромобили. Среди последних в десятку самых популярных сразу попали две модели Tesla — Model Y и Model 3.

Ранее стало известно, что кастомный автомобиль Тони Старка из фильма "Мстители" появился на аукционе. Уже за первые двое суток торгов ставки на него выросли до 98 500 долларов. При этом на кузове автомобиля есть незначительные косметические повреждения.

Также американское тюнинг-ателье Gunther Werks показало эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.. Специальную версию создали вместе с дизайнером Чарли Брандл в честь гоночной карьеры ее отца – бывшего пилота Формулы-1 Мартина Брандла.