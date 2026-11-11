Справжній хіт імпорту: ця модель Volkswagen очолила рейтинг вживаних авто в Україні

У жовтні українці ввезли 22,4 тис. вживаних легкових авто з-за кордону. Найчастіше обирали бензинові моделі, хоча помітно зросла частка гібридів, а перше місце серед конкретних моделей посів Volkswagen Golf.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За даними асоціації, порівняно з жовтнем минулого року кількість імпортованих вживаних автівок зменшилася на 14%.

Які вживані авто найчастіше привозили в Україну

Найбільшу частку серед автомобілів, які поповнили український автопарк у жовтні, становили бензинові моделі — 51%. Для порівняння, за аналогічний період минулого року їхня частка дорівнювала 44%.

Друге місце посіли електромобілі, на які припало 20% імпорту. Рік тому цей показник був значно вищим — 30%. Частка дизельних автівок також скоротилася — з 18% до 16%.

Натомість гібриди стали популярнішими. Якщо в жовтні 2025 року вони становили 5% від усіх ввезених вживаних авто, то цьогоріч їхня частка подвоїлася і досягла 10%. Автівки з ГБО зберегли торішній показник — 3%.

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Середній вік вживаних легковиків, які в жовтні отримали українську реєстрацію, становив 8,6 року.

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто

Найбільше українці привезли Volkswagen Golf — за місяць зареєстрували 971 таку автівку. Другу позицію посів Volkswagen Tiguan із результатом 800 одиниць, а третю — Nissan Rogue, який обрали 733 покупці.

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

До десятки лідерів також потрапили:

Volkswagen Golf — 971 авто; Volkswagen Tiguan — 800 авто; Nissan Rogue — 733 авто; Audi Q5 — 698 авто; Skoda Octavia — 650 авто; Renault Megane — 604 авто; Tesla Model Y — 603 авто; Nissan Leaf — 524 авто; Tesla Model 3 — 491 авто; Ford Escape — 469 авто.

Таким чином, у рейтингу представлені як традиційні бензинові та дизельні моделі, так і електромобілі. Серед останніх до десятки найпопулярніших потрапили одразу дві моделі Tesla — Model Y та Model 3.

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