Справжній хіт імпорту: ця модель Volkswagen очолила рейтинг вживаних авто в Україні
У жовтні українці ввезли 22,4 тис. вживаних легкових авто з-за кордону. Найчастіше обирали бензинові моделі, хоча помітно зросла частка гібридів, а перше місце серед конкретних моделей посів Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
За даними асоціації, порівняно з жовтнем минулого року кількість імпортованих вживаних автівок зменшилася на 14%.
Які вживані авто найчастіше привозили в Україну
Найбільшу частку серед автомобілів, які поповнили український автопарк у жовтні, становили бензинові моделі — 51%. Для порівняння, за аналогічний період минулого року їхня частка дорівнювала 44%.
Друге місце посіли електромобілі, на які припало 20% імпорту. Рік тому цей показник був значно вищим — 30%. Частка дизельних автівок також скоротилася — з 18% до 16%.
Натомість гібриди стали популярнішими. Якщо в жовтні 2025 року вони становили 5% від усіх ввезених вживаних авто, то цьогоріч їхня частка подвоїлася і досягла 10%. Автівки з ГБО зберегли торішній показник — 3%.
Середній вік вживаних легковиків, які в жовтні отримали українську реєстрацію, становив 8,6 року.
ТОП-10 найпопулярніших моделей авто
Найбільше українці привезли Volkswagen Golf — за місяць зареєстрували 971 таку автівку. Другу позицію посів Volkswagen Tiguan із результатом 800 одиниць, а третю — Nissan Rogue, який обрали 733 покупці.
До десятки лідерів також потрапили:
- Volkswagen Golf — 971 авто;
- Volkswagen Tiguan — 800 авто;
- Nissan Rogue — 733 авто;
- Audi Q5 — 698 авто;
- Skoda Octavia — 650 авто;
- Renault Megane — 604 авто;
- Tesla Model Y — 603 авто;
- Nissan Leaf — 524 авто;
- Tesla Model 3 — 491 авто;
- Ford Escape — 469 авто.
Таким чином, у рейтингу представлені як традиційні бензинові та дизельні моделі, так і електромобілі. Серед останніх до десятки найпопулярніших потрапили одразу дві моделі Tesla — Model Y та Model 3.
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