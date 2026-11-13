Как подготовить авто к зиме: 7 систем, которые нужно проверить перед морозами

С наступлением холодов автомобили требуют дополнительного внимания, ведь мороз влияет на работу аккумулятора, шин, тормозов и других систем. Существует семь важных проверок, которые помогут избежать неожиданных поломок и сделать зимние поездки более безопасными.

Об этом говорится в материале издания Media Motor Review.

Проверьте аккумулятор и состояние шин

Прежде всего, перед зимой необходимо проверить аккумулятор. При низких температурах его способность отдавать энергию снижается, тогда как для запуска холодного двигателя требуется больше мощности. Дополнительную нагрузку на аккумулятор создают подогрев сидений и стекол, система климат-контроля, освещение и стеклоочистители.

Если двигатель запускается медленнее, а стартер вращается слабее, это может свидетельствовать о проблемах с аккумулятором. В таком случае следует проверить его состояние, а также исправность генератора, отвечающего за зарядку аккумулятора.

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Вторая важная проверка касается шин. Зимой холодный асфальт, осадки и гололед ухудшают сцепление колёс с дорогой, поэтому состояние шин напрямую влияет на безопасность движения. Перед началом сезона необходимо оценить глубину протектора, осмотреть боковины на наличие трещин и деформаций, а также проверить давление.

Измерять давление рекомендуется на холодных колесах. Если протектор изношен неравномерно или на шинах имеются повреждения, следует выяснить причину и, при необходимости, заменить шины.

Проверьте исправность тормозов и уровень технических жидкостей

Тормозная система — ещё один узел, который нельзя оставлять без внимания. Перед зимой необходимо проверить состояние тормозных колодок и дисков, а также уровень и состояние тормозной жидкости. О возможных неисправностях могут свидетельствовать посторонние звуки, вибрации при замедлении, необычные ощущения при нажатии на педаль или увод автомобиля в сторону при торможении.

Исправные тормоза особенно важны на скользкой дороге, где остановить автомобиль сложнее, а тормозной путь может значительно увеличиваться.

Отдельно следует проверить антифриз и моторное масло. Охлаждающая жидкость поддерживает необходимую температуру двигателя и защищает систему от замерзания. Поэтому перед наступлением морозов важно убедиться, что её уровень достаточен, а свойства соответствуют температурным условиям эксплуатации.

Моторное масло также должно соответствовать рекомендациям автопроизводителя. Если используется подходящий тип масла и соблюдаются установленные интервалы замены, менять его исключительно из-за наступления зимы не нужно.

Подготовьте стеклоочистители и освещение

Не менее важно подготовить стеклоомыватели и стеклоочистители. Обычную летнюю жидкость нужно заменить на зимнюю, рассчитанную на низкие температуры. В противном случае она может замерзнуть в бачке, трубках или форсунках и заблокировать систему.

Следует проверить щетки стеклоочистителей на предмет износа. Если они оставляют полосы, шумят или плохо очищают стекло, лучше установить новые до начала сезона снегопадов и дождей.

Следующая проверка касается автомобильного освещения. Осенью и зимой световой день короче, чаще бывают туманы и осадки, поэтому исправные световые приборы имеют особое значение. Необходимо проверить ближний и дальний свет, указатели поворота, стоп-сигналы и противотуманные фары.

Важно убедиться, что фары чистые и правильно отрегулированы. Это поможет лучше видеть дорогу и не ослеплять других водителей.

Убедитесь, что работает система климат-контроля и подогрев стекол

Последний пункт — система климат-контроля и обогрев стекол. Кондиционер нужен не только летом: он помогает снижать влажность воздуха в салоне и быстрее устранять запотевание стекол. Перед зимой также стоит проверить обогрев заднего стекла и наружных зеркал, если автомобиль оснащён такими функциями.

Подготовка автомобиля к зиме не обязательно предполагает масштабное техническое обслуживание или замену всех деталей. Главное — вовремя выявить изношенные компоненты и неисправности, которые могут проявиться во время морозов.

Часть осмотра водитель может провести самостоятельно, но для диагностики аккумулятора, тормозной системы и других важных узлов лучше обратиться на СТО. Откладывать проверку до первых сильных морозов не стоит.

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