Як підготувати авто до зими: 7 систем, які потрібно перевірити перед морозами

З настанням холодів автомобілі потребують додаткової уваги, адже мороз впливає на роботу акумулятора, шин, гальм та інших систем. Є сім важливих перевірок, які допоможуть уникнути несподіваних поломок і зробити зимові поїздки безпечнішими.

Про це йдеться у матеріалі видання Media Motor Review.

Перевірте акумулятор і стан шин

Насамперед перед зимою потрібно перевірити акумулятор. За низьких температур його здатність віддавати енергію зменшується, тоді як для запуску холодного двигуна потрібно більше потужності. Додатково навантажують батарею обігрів сидінь і скла, кліматична система, освітлення та склоочисники.

Якщо двигун запускається повільніше, а стартер обертається слабше, це може свідчити про проблеми з акумулятором. У такому разі варто перевірити його стан, а також справність генератора, який відповідає за заряджання батареї.

Друга важлива перевірка стосується шин. Узимку холодний асфальт, опади та ожеледиця погіршують зчеплення коліс із дорогою, тому стан покришок безпосередньо впливає на безпеку руху. Перед початком сезону потрібно оцінити глибину протектора, оглянути боковини на наявність тріщин і деформацій та перевірити тиск.

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Вимірювати тиск рекомендується на холодних колесах. Якщо протектор зношений нерівномірно або на шинах є пошкодження, варто з'ясувати причину та за потреби замінити покришки.

Оцініть справність гальм і рівень технічних рідин

Гальмівна система — ще один вузол, який не можна залишати без уваги. Перед зимою потрібно перевірити стан гальмівних колодок і дисків, а також рівень та стан гальмівної рідини. Про можливі несправності можуть свідчити сторонні звуки, вібрації під час уповільнення, незвичне відчуття педалі або відведення авто вбік під час гальмування.

Справні гальма особливо важливі на слизькій дорозі, де зупинити автомобіль складніше, а гальмівний шлях може суттєво збільшуватися.

Окремо слід перевірити антифриз і моторну оливу. Охолоджувальна рідина підтримує необхідну температуру двигуна та захищає систему від замерзання. Тому перед морозами важливо переконатися, що її рівень достатній, а властивості відповідають температурним умовам експлуатації.

Моторна олива також має відповідати рекомендаціям автовиробника. Якщо використовується відповідний тип мастила та дотримуються встановлені інтервали заміни, міняти його виключно через настання зими не потрібно.

Підготуйте склоочисники та освітлення

Не менш важливо підготувати склоомивачі та склоочисники. Звичайну літню рідину потрібно замінити на зимову, розраховану на низькі температури. Інакше вона може замерзнути в бачку, трубках або форсунках і заблокувати систему.

Щітки склоочисників варто оглянути на предмет зношення. Якщо вони залишають смуги, шумлять або не справляються з очищенням скла, краще встановити нові до початку сезону снігопадів і дощів.

Наступна перевірка стосується автомобільного освітлення. Восени та взимку світловий день коротший, частіше бувають тумани й опади, тому справні світлові прилади мають особливе значення. Потрібно перевірити ближнє та дальнє світло, покажчики поворотів, стоп-сигнали й протитуманні ліхтарі.

Важливо переконатися, що фари чисті та правильно відрегульовані. Це допоможе краще бачити дорогу й не засліплювати інших водіїв.

Переконайтеся, що працює кліматична система та обігрів скла

Завершальний пункт — кліматична система та обігрів скла. Кондиціонер потрібен не лише влітку: він допомагає зменшувати вологість повітря в салоні та швидше усувати запотівання вікон. Перед зимою також варто перевірити обігрів заднього скла та зовнішніх дзеркал, якщо автомобіль обладнаний такими функціями.

Підготовка авто до зими не обов'язково передбачає масштабне технічне обслуговування або заміну всіх деталей. Головне — вчасно виявити зношені компоненти та несправності, які можуть проявитися під час морозів.

Частину огляду водій може провести самостійно, але для діагностики акумулятора, гальмівної системи та інших важливих вузлів краще звернутися на СТО. Відкладати перевірку до перших сильних морозів не варто.

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