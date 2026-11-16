Плати, либо машина не поедет: реальная цена Tesla Cybercab превысит 65 тысяч долларов

Американский производитель выкатил покупателям жесткие требования: из-за обязательной ежемесячной абонентской платы итоговая стоимость роботакси взлетит более чем в два раза, а в случае неоплаты Tesla просто удаленно превратит ваш электрокар в недвижимость.

Компания Tesla наконец открыла прием заказов на беспилотный Cybercab для частных клиентов. Базовый ценник в 29 990 долларов без учета налогов звучит заманчиво. Однако дьявол кроется в мелком шрифте дилерского контракта. Ограничения жесткие: Двухместное роботакси сможет передвигаться исключительно внутри заранее очерченных геозон, где официально развернут фирменный сервис Robotaxi, сообщает Motor1.

​Первые клиентские машины сойдут с конвейера в Остине уже в декабре 2026 года. Страница конфигуратора предельно четко объясняет, что именно получают покупатели за свои деньги.

Tesla Cybercab: цена, подписка и сроки поставок

Для бронирования слота на сборку требуется внести невозвратный депозит в размере 1000 долларов. Производитель рассылает клиентам письма с суровым ультиматумом. Эксплуатация возможна только в поддерживаемых зонах. Подписка обязательна.

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Tesla Cybercab будет требовать подписку Фото: Motor1.com

​Чтобы двухместный электрокар просто поехал, владельцу придется ежемесячно выкладывать 299 долларов за пакет Autonomy Subscription (первый месяц включен в базовую стоимость). Cybercab — это узкоспециализированный автономный транспорт без рулевого колеса и педалей. Если клиент нарушит условия соглашения, Tesla оставляет за собой право удаленно заблокировать все функции автопилота.

​Математика неумолима. С учетом абонентской платы и текущей цены, за десять лет эксплуатации беспилотник обойдется владельцу примерно в 65 600 долларов. Архитектура интерьера спартанская: два посадочных места, массивный 21-дюймовый центральный тачскрин и скромный багажный отсек объемом 569 литров.

​Где реально сможет ездить Cybercab

​Tesla обозначила всего восемь городов, где электрокар сможет легально выехать на дороги. В Техасе это Остин, Даллас, Хьюстон, Форт-Уэрт и Сан-Антонио, а во Флориде — Майами, Орландо и Тампа. Электрокары жестко привязаны к этим локациям, причем в юридическом соглашении прописано, что эти геозоны могут со временем меняться.

​Даже внутри разрешенных мегаполисов покрытие может оказаться куда скромнее, чем на красивых маркетинговых картах бренда. Это критически ограничивает ежедневную логистику.

​Проектом уже заинтересовались федеральные регуляторы. Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) начало официальную проверку. Агентство выясняет, насколько автономный автомобиль без традиционных органов управления соответствует действующим стандартам безопасности, которые по умолчанию требуют наличия руля и педали тормоза

​Напомним, что недавно мы писали про топ-10 самых надежных автомобилей 2026 года, где абсолютным лидером рейтинга стала Toyota Corolla.

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