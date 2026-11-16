Плати, інакше машина не поїде: реальна ціна Tesla Cybercab перевищить 65 тисяч доларів
Американський виробник висунув покупцям жорсткі вимоги: через обов’язкову щомісячну абонентську плату загальна вартість "роботаксі" зросте більш ніж удвічі, а в разі несплати Tesla просто дистанційно перетворить ваш електромобіль на нерухомість.
Компанія Tesla нарешті розпочала прийом замовлень на безпілотний Cybercab для приватних клієнтів. Базова ціна у 29 990 доларів без урахування податків звучить привабливо. Однак підступ криється в дрібному шрифті дилерського контракту. Обмеження суворі: двомісне роботаксі зможе пересуватися виключно в межах заздалегідь визначених геозон, де офіційно запущено фірмовий сервіс Robotaxi, повідомляє Motor1.
Перші серійні автомобілі зійдуть з конвеєра в Остіні вже в грудні 2026 року. На сторінці конфігуратора дуже чітко пояснюється, що саме отримують покупці за свої гроші.
Tesla Cybercab: ціна, передплата та терміни поставок
Для бронювання місця на збірку потрібно внести безповоротний депозит у розмірі 1000 доларів. Виробник надсилає клієнтам листи з суворим ультиматумом. Експлуатація можлива лише в зонах, що підтримуються. Підписка є обов’язковою.
Щоб двомісний електромобіль просто запрацював, власнику доведеться щомісяця сплачувати 299 доларів за пакет Autonomy Subscription (перший місяць включено в базову вартість). Cybercab — це вузькоспеціалізований автономний транспорт без керма та педалей. Якщо клієнт порушить умови угоди, Tesla залишає за собою право дистанційно заблокувати всі функції автопілота.
Математика невблаганна. З урахуванням абонентської плати та поточної ціни, за десять років експлуатації безпілотник обійдеться власнику приблизно в 65 600 доларів. Архітектура інтер’єру спартанська: два сидіння, масивний 21-дюймовий центральний тачскрін і скромний багажний відсік об’ємом 569 літрів.
Де Cybercab насправді зможе курсувати
Tesla визначила лише вісім міст, де електромобіль зможе легально виїхати на дороги. У Техасі це Остін, Даллас, Х’юстон, Форт-Верт і Сан-Антоніо, а у Флориді — Маямі, Орландо і Тампа. Електромобілі жорстко прив’язані до цих локацій, причому в юридичній угоді прописано, що ці геозони можуть з часом змінюватися.
Навіть у межах дозволених мегаполісів покриття може виявитися набагато скромнішим, ніж на красивих маркетингових картах бренду. Це суттєво обмежує щоденну логістику.
Проектом уже зацікавилися федеральні регулятори. Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочало офіційну перевірку. Агентство з'ясовує, наскільки автономний автомобіль без традиційних органів керування відповідає чинним стандартам безпеки, які за замовчуванням вимагають наявності керма та педалі гальма
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