Шпионаж за вашим автомобилем: как найти скрытый GPS-трекер

Миниатюрные маячки все чаще используются для скрытой слежки за водителями. Устройства прячут под бамперами, в колесных арках и даже подключают напрямую к разъему OBD-II.

Современные GPS-трекеры стали миниатюрными, доступными и невероятно простыми в установке. Многие владельцы ставят их ради защиты от угона. Однако эти устройства могут стать серьезной угрозой вашей приватности. Некоторые модули врезаются прямо в штатную электрическую цепь. Другие крепятся на магниты в самых неожиданных местах. Заметить их при беглом осмотре почти невозможно. Если у вас появились подозрения или смартфон выдал тревожное уведомление, пора переходить к активным действиям, сообщает Motor1.

Как найти скрытый GPS-трекер: визуальный осмотр и магнитные закладки

Начните с самых темных углов. Внешние трекеры часто прячут в магнитных влагозащищенных кейсах. Внимательно осмотрите внутренние кромки бамперов, колесные арки и днище. Загляните под сиденья, снимите фальшпанели в багажнике. Некоторые устройства устанавливают рядом с блоком предохранителей или непосредственно у аккумуляторной батареи, чтобы обеспечить постоянную подпитку. Если вы нашли подозрительную "коробочку" — не спешите ее срывать. Сфотографируйте находку. В современных автомобилях полно штатных датчиков и модулей телематики. Обратитесь к квалифицированному автоэлектрику, чтобы случайно не вырвать важный блок управления.

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Диагностический разъем и утечка тока

Штатный порт OBD-II под рулевой колонкой

Штатный порт OBD-II под рулевой колонкой — идеальная мишень. Механики используют его для чтения ошибок. Шпионы — для скрытого подключения телематики. Иногда такие "жучки" легально ставят страховые компании или операторы корпоративных автопарков. Проверьте разъем. Также осмотрите провода возле аккумулятора, любые кустарные скрутки и нештатные реле должны вызвать серьезные вопросы.

​Еще один симптом — постоянный разряд батареи. Жестко подключенные GPS-модули тянут ток даже при выключенном зажигании. Ваш аккумулятор регулярно садится "в ноль" после пары дней простоя? Механик должен замерить ток покоя. Диагностика паразитной утечки быстро покажет, есть ли в цепи несанкционированные потребители.

​Смартфон против "жучков"

​Телефоны на iOS и Android научились бороться со слежкой. Операционная система выдаст предупреждение, если чужой Bluetooth-маячок вроде Apple AirTag долго перемещается вместе с вами. Но есть нюанс. Классический GSM-трекер со встроенной SIM-картой не излучает Bluetooth-сигнал. Ваш смартфон его просто не увидит. Поэтому полагаться только на гаджеты нельзя. Купили подержанную машину? Обязательно проверьте заводские системы Connected Services. Предыдущий владелец может до сих пор видеть локацию автомобиля через официальное дилерское приложение.

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