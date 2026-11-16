Acura вернула легендарный желтый цвет: Integra Type S стала дороже, выпустят всего 700 авто

Acura представила Integra Type S Heritage Edition 2027 модельного года — специальную версию, дизайн которой посвящён культовой Integra Type R. Производитель выпустит всего 700 таких автомобилей для рынка США.

Об этом сообщает издание Motor1.

Премьера Acura Integra Type S Heritage Edition состоялась 14 ноября на мероприятии Super Street After Dark в городе Санта-Ана, штат Калифорния. В дилерские центры эта лимитированная новинка должна поступить в декабре вместе с обновленной стандартной версией Type S.

Главной особенностью специальной версии стал кузов цвета Blazing Phoenix Yellow. Он отсылает к желтой Acura Integra Type R поколения DC2, которая появилась в американских автосалонах в конце 1990-х годов. Этот оттенок будет доступен исключительно для 700 автомобилей Heritage Edition.

Стоимость Acura Integra Type S Heritage Edition 2027 года начинается от 58 295 долларов (примерно 2,45 млн грн). В эту сумму уже включена плата за доставку в размере $1 395. Это на $2 300 дороже, чем стандартная Integra Type S нового модельного года, которая стоит $55 995.

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Acura Integra Type S 2027 года Фото: Acura

За дополнительную плату покупатели получат не увеличение мощности, а ряд эксклюзивных деталей. Среди них — 19-дюймовые десятиспицевые колесные диски с медным покрытием, черные эмблемы Type S и специальная ручка переключения передач из титана. Последняя служит своеобразным напоминанием о спортивном наследии модели и её ориентации на механическую коробку передач.

Техническая часть Heritage Edition осталась без изменений. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 320 к. с. с максимальным крутящим моментом 420 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая передает тягу на передние колеса.

Acura не предлагает для Integra Type S автоматическую коробку передач — независимо от версии. Расход топлива по американскому циклу EPA составляет 11,2 л/100 км в городском режиме, 8,4 л/100 км на трассе и 9,8 л/100 км в смешанном цикле.

Acura Integra Type S 2027 года Фото: Acura

Обе версии Integra Type S 2027 года выпускаются в американском городе Мэрисвилл, штат Огайо. Двигатели K20C для них производятся на заводе Honda в Анне, также в Огайо.

Изменения коснулись и стандартной Acura Integra Type S 2027 модельного года. Она получила глянцевые чёрные колёсные диски, чёрные корпуса зеркал и жёлтые тормозные суппорты. Таким образом, производитель добавил к обычной версии отдельные элементы стилистики Heritage Edition, но без эксклюзивной желтой окраски.

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