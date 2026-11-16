Реже ломаются, меньше стоят на СТО: названо самые надежные автомобили 2026 года

Toyota Corolla возглавила рейтинг самых надёжных автомобилей 2026 года по версии британского издания Fleet News. В десятку лидеров также вошли BMW 3 Series, Tesla Model 3, Kia Sportage и другие популярные модели.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Рейтинг Fleet News был составлен на основе статистики корпоративных автопарков, в ходе анализа частоты внеплановых ремонтов автомобилей и времени, которое они проводят в сервисе из-за неисправностей.

При оценке учитывались два основных показателя — количество дней простоя из-за непредвиденных поломок и частота обращений по гарантии за последние 12 месяцев. Такой подход позволяет оценить не только частоту возникновения проблем, но и то, насколько они влияют на повседневную эксплуатацию автомобиля.

Toyota Corolla Фото: Toyota

Первое место заняла Toyota Corolla, которая стала лидером исследования благодаря результатам эксплуатации в корпоративных автопарках. Второе место заняла BMW 3 Series, а третье — электромобиль Tesla Model 3. Таким образом, в первую тройку вошли представители различных сегментов автомобильного рынка — от традиционного легкового автомобиля до электромобиля.

Видео дня

Четвертое место заняла BMW i4 — еще один электромобиль немецкого производителя. Замкнул пятерку лучших кроссовер Kia Sportage, который опередил сразу несколько моделей премиального сегмента.

BMW 3-й серии Фото: BMW

Во второй половине рейтинга оказался Lexus NX, занявший шестое место. Седьмое место занял электромобиль Polestar 2, а восьмое — кроссовер Tesla Model Y. В первую десятку также вошли Toyota RAV4, занявшая девятую строчку, и Hyundai Tucson, завершивший рейтинг.

Итак, в десятку самых надежных автомобилей 2026 года вошли седаны, кроссоверы и электромобили. Наибольшее количество мест в списке заняли Toyota и BMW — каждый производитель представлен двумя моделями. У Tesla также есть два представителя, причем оба вошли в первую десятку.

Tesla Model 3

Исследование Fleet News охватывает автомобили, используемые корпоративными автопарками, поэтому его результаты основаны на практическом опыте эксплуатации и статистике сервисного обслуживания.

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