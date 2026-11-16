Реже ломаются, меньше стоят на СТО: названо самые надежные автомобили 2026 года
Toyota Corolla возглавила рейтинг самых надёжных автомобилей 2026 года по версии британского издания Fleet News. В десятку лидеров также вошли BMW 3 Series, Tesla Model 3, Kia Sportage и другие популярные модели.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Рейтинг Fleet News был составлен на основе статистики корпоративных автопарков, в ходе анализа частоты внеплановых ремонтов автомобилей и времени, которое они проводят в сервисе из-за неисправностей.
При оценке учитывались два основных показателя — количество дней простоя из-за непредвиденных поломок и частота обращений по гарантии за последние 12 месяцев. Такой подход позволяет оценить не только частоту возникновения проблем, но и то, насколько они влияют на повседневную эксплуатацию автомобиля.
Первое место заняла Toyota Corolla, которая стала лидером исследования благодаря результатам эксплуатации в корпоративных автопарках. Второе место заняла BMW 3 Series, а третье — электромобиль Tesla Model 3. Таким образом, в первую тройку вошли представители различных сегментов автомобильного рынка — от традиционного легкового автомобиля до электромобиля.
Четвертое место заняла BMW i4 — еще один электромобиль немецкого производителя. Замкнул пятерку лучших кроссовер Kia Sportage, который опередил сразу несколько моделей премиального сегмента.
Во второй половине рейтинга оказался Lexus NX, занявший шестое место. Седьмое место занял электромобиль Polestar 2, а восьмое — кроссовер Tesla Model Y. В первую десятку также вошли Toyota RAV4, занявшая девятую строчку, и Hyundai Tucson, завершивший рейтинг.
Итак, в десятку самых надежных автомобилей 2026 года вошли седаны, кроссоверы и электромобили. Наибольшее количество мест в списке заняли Toyota и BMW — каждый производитель представлен двумя моделями. У Tesla также есть два представителя, причем оба вошли в первую десятку.
Исследование Fleet News охватывает автомобили, используемые корпоративными автопарками, поэтому его результаты основаны на практическом опыте эксплуатации и статистике сервисного обслуживания.
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