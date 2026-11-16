Рідше ламаються, менше стоять на СТО: названо найнадійніші автомобілі 2026 року

Toyota Corolla очолила рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 року за версією британського видання Fleet News. До десятки лідерів увійшли також BMW 3 Series, Tesla Model 3, Kia Sportage та інші популярні моделі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Рейтинг Fleet News сформували на основі статистики корпоративних автопарків, проаналізувавши, наскільки часто автомобілі потребують позапланового ремонту та скільки часу вони проводять на сервісі через несправності.

Під час оцінювання враховували два основні показники — кількість днів простою через непередбачені поломки та частоту гарантійних звернень протягом останніх 12 місяців. Такий підхід дає змогу оцінити не лише частоту виникнення проблем, а й те, наскільки вони впливають на повсякденну експлуатацію автомобіля.

Toyota Corolla Фото: Toyota

Перше місце посіла Toyota Corolla, яка стала лідером дослідження завдяки результатам експлуатації в корпоративних автопарках. Другу позицію зайняла BMW 3 Series, а третю — електрична Tesla Model 3. Таким чином, у першій трійці опинилися представники різних сегментів автомобільного ринку — від традиційного легкового авто до електромобіля.

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Четверте місце дісталося BMW i4, ще одному електричному автомобілю німецького виробника. П'ятірку найкращих замкнув кросовер Kia Sportage, який випередив одразу кілька моделей преміального сегмента.

BMW 3 Series Фото: BMW

У другій половині рейтингу опинився Lexus NX, якому віддали шосту позицію. Сьоме місце посів електромобіль Polestar 2, а восьме — кросовер Tesla Model Y. До першої десятки також увійшли Toyota RAV4, яка розташувалася на дев'ятій сходинці, та Hyundai Tucson, що завершив рейтинг.

Отже, серед десяти найнадійніших автомобілів 2026 року представлені седани, кросовери та електромобілі. Найбільше місць у списку отримали Toyota і BMW — кожен виробник представлений двома моделями. Tesla також має двох представників, причому обидва потрапили до першої десятки.

Tesla Model 3

Дослідження Fleet News охоплює автомобілі, які використовуються корпоративними автопарками, тому його результати базуються на практичному досвіді експлуатації та статистиці сервісного обслуговування.

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