Hyundai готовит новое поколение Elantra N — прототип спортивного седана заметили во время испытаний в Южной Корее. Модель может получить 2,5-литровый турбодвигатель мощностью более 330 к. с.

Об этом сообщает издание Motor1.

Первые неофициальные кадры новой Hyundai Elantra N опубликовал корейский YouTube-канал Healer TV. Автомобиль пока скрыт под плотной маскировкой, однако уже видно, что производитель готовит для него более агрессивный дизайн и усовершенствованную ходовую часть.

Прототип имеет расширенные колесные арки, более массивные боковые пороги и два больших круглых патрубка выхлопной системы, расположенных по краям заднего бампера. Передняя часть кузова стала ниже и выразительнее. На тестовых автомобилях также заметили красные тормозные суппорты и более крупный задний спойлер, хотя окончательный вид этих элементов пока скрыт камуфляжем.

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Hyundai Elantra N Фото: Healer TV

Судя по предварительным шпионским фотографиям, Hyundai планирует установить на Elantra N более широкие шины размером 275/30 ZR19. Для сравнения: в нынешней версии используются шины шириной 245 мм. Увеличенная колея и более широкие колеса должны улучшить сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля во время движения.

Внешний вид новинки будет основан на дизайне Elantra восьмого поколения, которая недавно дебютировала в Южной Корее под названием Avante. Стандартный седан получил более острые линии кузова, узкую светотехнику, выразительные колесные арки и наклонную крышу, напоминающую купе. Спортивная версия N будет иметь собственные элементы оформления.

Самые интересные изменения ожидаются под капотом. По предварительным данным, вместо нынешнего 2,0-литрового турбодвигателя Hyundai может использовать более мощный 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом.

Подобные двигатели компания уже устанавливает на другие модели. Например, Hyundai Sonata N Line развивает 290 л. с. и 422 Нм крутящего момента, а Genesis G70 с аналогичным силовым агрегатом развивает до 300 л. с.

По предварительным данным, мощность новой Elantra N может превысить 330 к. с. Для сравнения: текущая модель оснащена 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 276 к. с. с крутящим моментом 392 Нм. Однако Hyundai пока не подтвердила ни новый двигатель, ни его характеристики.

Неизвестно также, сохранит ли спортивный седан механическую коробку передач. Нынешняя Elantra N предлагается с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Информации о коробках передач для следующего поколения пока нет.

По предварительным прогнозам, новая Hyundai Elantra N может дебютировать уже в 2027 году. Производитель пока не объявил официальную дату премьеры, стоимость автомобиля и полные технические характеристики.

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