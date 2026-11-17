Hyundai готує нове покоління Elantra N — прототип спортивного седана помітили під час випробувань у Південній Кореї. Модель може отримати 2,5-літровий турбодвигун потужністю понад 330 к. с.

Про це пише видання Motor1.

Перші неофіційні кадри нової Hyundai Elantra N опублікував корейський YouTube-канал Healer TV. Автомобіль ще вкритий щільним камуфляжем, однак уже помітно, що виробник готує для нього агресивніший дизайн і вдосконалену ходову частину.

Прототип має розширені колісні арки, масивніші бокові пороги та два великі круглі патрубки вихлопної системи, розташовані по краях заднього бампера. Передня частина кузова стала нижчою та виразнішою. На тестових автомобілях також помітили червоні гальмівні супорти й більший задній спойлер, хоча остаточний вигляд цих елементів поки прихований камуфляжем.

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Hyundai Elantra N Фото: Healer TV

Судячи з попередніх шпигунських фотографій, Hyundai планує встановити на Elantra N ширші шини розміром 275/30 ZR19. Для порівняння, нинішня версія використовує шини шириною 245 мм. Збільшена колія та ширші колеса мають покращити зчеплення з дорогою і стійкість автомобіля під час руху.

Зовнішність новинки буде пов'язана з дизайном восьмого покоління Elantra, яке нещодавно дебютувало в Південній Кореї під назвою Avante. Стандартний седан отримав гостріші лінії кузова, вузьку світлотехніку, виразні колісні арки та похилий дах, що нагадує купе. Спортивна версія N матиме власні елементи оформлення.

Найцікавіші зміни очікуються під капотом. За попередніми даними, замість нинішнього 2,0-літрового турбованого двигуна Hyundai може використати більший 2,5-літровий чотирициліндровий агрегат із турбонаддувом.

Подібні двигуни компанія вже встановлює на інші моделі. Наприклад, Hyundai Sonata N Line має 290 к. с. і 422 Нм крутного моменту, а Genesis G70 із близьким силовим агрегатом розвиває до 300 к. с.

За попередніми повідомленнями, потужність нової Elantra N може перевищити 330 к. с. Для порівняння, актуальна модель оснащена 2,0-літровим турбодвигуном потужністю 276 к. с. із крутним моментом 392 Нм. Однак Hyundai поки не підтвердила ані новий двигун, ані його характеристики.

Невідомо й те, чи збереже спортивний седан механічну коробку передач. Нинішня Elantra N пропонується із шестиступеневою механікою або восьмиступеневою автоматичною трансмісією з двома зчепленнями. Інформації про коробки передач для наступного покоління поки немає.

За попередніми прогнозами, нова Hyundai Elantra N може дебютувати вже у 2027 році. Виробник ще не оголосив офіційну дату прем'єри, вартість автомобіля та повні технічні характеристики.

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