Эксперты автомобильной отрасли определили четыре модели 2026 года, которые отличаются надёжностью и способны прослужить не менее десятилетия при условии регулярного технического обслуживания.

Об этом говорится в материале издания GOBankingRates, авторы которого пообщались со специалистами автомобильной отрасли.

При выборе автомобиля на длительный срок важно учитывать не только репутацию производителя, но и техническую базу конкретной модели. Эксперты советуют обращать внимание на автомобили, построенные на проверенных платформах, которые уже несколько лет совершенствуются. Такие модели, как правило, имеют отработанные силовые установки и меньше рисков, связанных с новыми конструктивными решениями.

Honda CR-V

Среди рекомендованных моделей оказалась Honda CR-V. Автомобильный эксперт Джастин Фишер из CarEdge также отметил Honda Accord и Civic, назвав эти модели удачным сочетанием стоимости и долговечности.

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Honda CR-V Фото: Honda

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон отметила универсальность CR-V. Кроссовер достаточно просторен для небольшой семьи, но при этом остается компактным и маневренным.

Еще одним преимуществом является комплекс систем безопасности Honda Sensing. Он не только помогает защитить пассажиров в случае аварии, но и включает в себя технологии, призванные предотвращать столкновения.

Toyota Sienna

Toyota традиционно славится как производитель надёжных автомобилей. По словам Фишера, практически любая модель этого бренда 2026 года может стать хорошим выбором для тех, кто ищет долговечный автомобиль. Однако производитель повысил цены на значительную часть модельного ряда.

Среди других перспективных моделей эксперт назвал новую Toyota RAV4, Camry и Highlander Hybrid. Мелани Муссон же отдельно выделила минивэн Sienna.

Toyota Sienna Фото: Wikipedia / Dinkun Chen

Она пояснила, что эта модель сочетает в себе простор большого внедорожника с комфортом и топливной экономичностью легкового автомобиля. Дополнительным преимуществом является доступная версия с полным приводом AWD.

По словам эксперта, автомобили Toyota и Honda способны прослужить значительно дольше десяти лет, если владельцы своевременно проводят техническое обслуживание.

Hyundai Elantra Hybrid

В список вошёл и гибридный седан Hyundai Elantra Hybrid. В рейтинге CarEdge среди надёжных автомобилей 2026 года также упоминается Kia Sorento.

Hyundai Elantra Hybrid Фото: Hyundai

Вице-президент по развитию бизнеса ACV Auctions Рэнди Бароне отметил, что за последние годы Hyundai и Kia заметно улучшили долговечность своих автомобилей. По его словам, всё больше моделей этих брендов без серьёзных проблем преодолевают отметку в 100 000 миль, или примерно 161 000 км.

Hyundai Elantra Hybrid, в частности, получила высокую оценку надежности от Consumer Reports, опередив ряд конкурентов.

Lexus LS

Четвертым автомобилем в списке стал премиальный седан Lexus LS. По словам Джастина Дугана, при поиске надежного автомобиля следует в первую очередь рассматривать бренды, у которых количество неисправностей на 100 автомобилей ниже среднего.

Lexus соответствует этому критерию. В исследовании J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study за 2025 год бренд занял первое место по общей надежности автомобилей. Это произошло уже третий год подряд.

Lexus LS Фото: Lexus

Рэнди Бароне пояснил, что сочетание инженерных решений, надёжности и невысоких долгосрочных затрат на эксплуатацию делает Lexus и Toyota одними из лучших вариантов для тех, кто планирует пользоваться автомобилем в течение многих лет.

В то же время у Lexus LS есть важная особенность: 2026 год станет последним для этой модели, после чего её производство будет прекращено. Эксперт Мелани Муссон отметила репутацию седана как одного из автомобилей с длительным сроком службы. LS также отличается комфортной ездой и роскошным интерьером.

Эксперты отмечают, что даже самый надежный автомобиль требует регулярного ухода. Поэтому при покупке следует учитывать не только марку и модель, но и проверенность платформы, конструкцию силовой установки и доступность обслуживания.

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